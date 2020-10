Supervision des élections en Afrique : Issa Salifou fait la fierté de la CEDEAO en Guinée Conakry

L’honorable Issa Salifou défend avec brio le drapeau béninois et les valeurs de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) depuis quelques jours en Guinée Conakry. Il joue convenablement sa mission de supervision de l’élection présidentielle au pays d’Alpha Condé (82 ans), candidat à sa propre succession. En sa qualité de vice-président de la commission « Paix, Sécurité et démocratie » du parlement de la CEDEAO, le député béninois Issa Salifou a visité plusieurs bureaux de vote à Conakry où près de 5,5 millions d’électeurs étaient appelés aux urnes pour choisir parmi les douze candidats en lice. Fort de ses années d’expériences en matière de supervision des élections en Afrique, Issa Salifou mettra sans doute ses observations et suggestions à disposition du chef de la mission d’observation électorale qu’est l’ancien premier ministre du Cap vert, José Maria Neves. Ce dernier donnera sa déclaration ce jour à midi, heure locale, à l’hôtel Kaloum de Conakry. Ce représentant de la CEDEAO dans la délégation de supervision des élections en Guinée Conakry, l’honorable Issa Salifou est accompagné de sa collègue béninoise Mèdégan Fagla. Il faut noter que dans le cadre du premier tour de l’élection présidentielle en Guinée Conakry, la commission de la Cedeao a dépêché plus de 100 observateurs pour suivre le processus électoral.