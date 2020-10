Réforme du système partisan et parrainage: La Rupture tente de convaincre la Communauté internationale

Trois ministres du gouvernement et un représentant du Parlement béninois rencontrent ce mardi 27 octobre 2020, le corps diplomatique accrédité au Bénin. L’épineuse question de la réforme du système partisan sous Patrice Talon sera à l’ordre du jour. Qu’est-ce qui fait courir la Rupture, est-on tenté de se demander.

A l’occasion de l’ouverture de l’année diplomatique 2020-2021, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, Aurélien Agbénonci rencontre le Corps diplomatique, dans la matinée de ce mardi. Autour du thème : ” La Réforme du système partisan au Bénin ”, le chef de la diplomatie béninoise va entretenir les ambassadeurs et autres chefs de chancelleries. Il ne sera pas seul. Aurélien Agbénonci sera appuyé par ses collègues Séverin Quenum, de la Justice, Alain Orounla, Porte-parole du Gouvernement et Orden Alladatin, Président de la Commission des lois à l’Assemblée nationale. Au fait, une rencontre du genre, ce n’est pas une première. Aurélien Agbénonci a déjà eu au moins une rencontre pareille avec les ambassadeurs accrédités au Bénin notamment sur les élections au Bénin. En mars 2019, c’était au sujet des législatives puis en mai 2019, le ministre des Affaires étrangères a mis en garde les ambassadeurs contre toute ingérence.

Ce mardi, ce sera une énième tentative de convaincre sur la réforme du système notamment sur le parrainage instauré pour la présidentielle de 2021. Les membres du gouvernement et le représentant du Parlement, Orden Alladatin, proche du chef de l’État, vont parler de ce qu’ils ont déjà dit plusieurs fois aux Béninois, mais cette fois-ci à la Communauté internationale. À moins de six mois du scrutin, qu’est-ce qui pourrait expliquer cette insistance sur ce sujet qui fâche sérieusement au Bénin ? Plusieurs fois déjà, Alain Orounla s’est prononcé au nom du gouvernement sur la réforme du système partisan et particulièrement sur le parrainage. Dans l’interview accordée au magazine panafricain Jeune Afrique, le chef de l’État Patrice Talon s’est longuement attardé sur la question du parrainage en tentant de faire comprendre que c’est un jeu libre et tout député ou maire choisira qui il veut. Ce que l’opposition dure n’entend pas cautionner à cause de la coloration unie du Parlement entièrement acquis à la cause du pouvoir de Cotonou. Aurélien Agbénonci et ses collègues diront certainement que le Bénin est allé à l’école des grandes démocraties sur cette question du parrainage, mais parviendront-ils à convaincre leurs vis-à-vis qui n’auront certainement pas le temps d’opiner ou de faire le débat de peur, peut-être, de subir le sort de l’ancien ambassadeur allemand de l’Union européenne au Bénin ? Toute la question est là.

Mike M.