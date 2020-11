Les résultats du concours d’entrée dans les Lycées d’Enseignement Technique (LET niveau 1 et niveau 2) sont rendus publics, jeudi 29 Octobre 2020. Ils peuvent être consultés sur la plateforme…

Les résultats du concours d’entrée dans les Lycées d’Enseignement Technique (LET niveau 1 et niveau 2) sont rendus publics, jeudi 29 Octobre 2020. Ils peuvent être consultés sur la plateforme www. eresultats.bj

La plateforme est le portail national des examens et concours au Bénin.

Pour consulter son résultat, il faut choisir une liste des résultats d’examen et concours. Le candidat entre ensuite son numéro de table.

M. M.