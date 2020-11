24 Écureuils bénéficient de la confiance du sélectionneur national Michel Dussuyer, dans le cadre de la double confrontation contre les Crocodiles du Lesotho, lors des 3e et 4e journées des…

Match Bénin-Lesotho: Retour de Kiki et Agossa dans la liste des 24 Écureuils contre le Lesotho

24 Écureuils bénéficient de la confiance du sélectionneur national Michel Dussuyer, dans le cadre de la double confrontation contre les Crocodiles du Lesotho, lors des 3e et 4e journées des éliminatoires de la Can 2022 respectivement à Porto-Novo et à Maseru.

En dehors de Marcel Dandjinou,gardien d’Esae Football Club, aucun joueur local ne figure dans la liste rendue

publique, ce mardi 3 novembre à Cotonou.

Liste complète

Gardiens : Saturnin ALLAGBE, Fabien FARNOLLE, Marcel Dandjinou

Défenseurs : Abdoul Khaled ADENON, Youssouf ASSOGBA, Cedric

HOUNTONDJI, David Kiki, Bazazé SEIDOU, Emmanuel IMOROU, Olivier

VERDON, Roche YOHAN.

Milieux : Jordan ADEOTI, Sessi D’ALMEIDA, Rodrigue KOSSI, Seibou

MAMA, Anaane TIDJANI, Jérôme Bonou AGOSSA, Mattéo AHLINVI.

Attaquants :

Jodel DOSSOU, Steve MOUNIE, Mickaël POTE, Cebio SOUKOU, Chabel

GOMEZ, David DJIGLA.