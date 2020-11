En fin de mission au Bénin: Les ambassadeurs d’Afrique du Sud et du Ghana honorés

Les ambassadeurs d’Afrique du Sud et du Ghana garderont un souvenir mémorable de leurs derniers jours de fonction au Bénin. Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, Aurélien Agbénonci, a organisé à leur intention un dîner d’au revoir auquel a été conviée une délégation du corps diplomatique.

«Cette cérémonie m’offre l’occasion d’exprimer, en mon nom et en celui du chef de l’Etat, toute mon admiration pour votre engagement et pour tout ce que vous avez fait pour la consolidation des relations entre nos pays. Votre contribution au raffermissement des relations d’amitié avec le Bénin a fait partie de vos priorités ». C’est l’adresse du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, Aurélien Agbénonci, aux ambassadeurs de l’Afrique du Sud et du Ghana, en fin de mission au Bénin.

Spécifiquement à l’ambas-sadrice d’Afrique du Sud, Noluthando Mayende Sibiya, le ministre Aurélien Agbénonci a exprimé la gratitude du Bénin pour l’appui du gouvernement sud-africain en cette période de crise. Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération évoque également quelques actions fortes facilitées par l’ambassadrice, notamment la formation des agents de la police en Afrique du Sud, la finalisation de l’accord sur le commerce… Le ministre Aurélien Agbénonci a ensuite félicité l’ambassadeur du Ghana, Leo Kabah Alowe pour ses diligences. Rappelant quelques actions qui témoignent de la vitalité des relations d’amitié entre le Bénin et le Ghana, il évoque la 8e session de la coopération mixte avec la signature de plusieurs accords bilatéraux ainsi que les fréquentes visites de travail… Il a également transmis les encouragements du Bénin au Ghana pour le rôle de proue qu’il joue dans l’espace communautaire et au chef de l’Etat du Ghana, pour son élection à la présidence de la Cédéao. Le ministre Aurélien Agbénonci a exprimé la satisfaction du Bénin à l’égard des décisions qui ont déjà été prises dans le sens de l’intégration sous-régionale. Il n’occulte pas l’initiative d’Accra en faveur de la sécurité dans la sous-région sans laquelle aucun développement n’est envisageable.

Après avoir reçu des mains du ministre Aurélien Agbénonci, quelques présents symboliques, les deux ambassadeurs ont salué le Bénin pour son hospitalité, sa convivialité, son attachement à la paix et le gouvernement béninois pour le travail de fond qui se fait pour le développement du Bénin. Ils ne sont plus ambassadeurs de leurs pays près le Bénin, mais le ministre Aurélien Agbénonci les considère dans un rôle similaire. “Vous savez que le Bénin depuis 2016, s’est lancé dans la mise en œuvre de plusieurs réformes structurelles… Je voudrais que « vous soyez notre porte-voix auprès de vos autorités pour le leur témoigner », a déclaré le ministre Aurélien Agbénonci avant d’exprimer aux deux ambassadeurs, ses vœux de succès dans leurs nouvelles occupations.