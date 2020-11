Utilisation de la plateforme Sigmap: Les acteurs des marchés publics formés

Plus de 400 acteurs de la chaine des marchés publics sont formés, depuis lundi 9 novembre, à l’utilisation de la plateforme Sigmap à Cotonou. Organisées par l’Agence des Services et des Systèmes d’Information (Assi) et la direction nationale du contrôle des marchés publics, ces 14 sessions de formation permettront d’outiller le plus grand nombre d’utilisateurs en vue de la vulgarisation du logiciel dans l’administration publique.

Quatorze sessions de formation d’une durée de cinq jours sont organisées depuis lundi 9 novembre à Cotonou, au profit des acteurs de la chaine des marchés publics en vue de l’utilisation optimale de la plateforme Sigmap.

Thierry Ahouassou, directeur des projets, infrastructures et systèmes de l’Assi, s’est réjoui de la tenue de cette formation qui favorisera l’utilisation progressive du logiciel Sigmap dans les administrations des ministères, des préfectures et celles des communes mais aussi renforcera l’accès du public à l’information relative aux marchés publics. Selon lui, cette plateforme offre des chances équitables aux soumissionnaires des marchés publics. « Il s’agit d’une application qui permet aux soumissionnaires d’avoir équitablement accès à l’information relative aux marchés publics », a-t-il déclaré. A l’en croire, il est important de valoriser le système des marchés publics qui a une incidence significative sur l’efficience dans l’utilisation des fonds publics.

Abondant dans le même sens, Maman Adjélé Aminou, directeur général du Contrôle des marchés publics, salue cette initiative qui vise à outiller le plus grand nombre d’utilisateurs des parties contractantes afin de vulgariser la plateforme Sigmap. Selon lui, ceci témoigne de la volonté du gouvernement d’apporter des changements dans le processus de passation des marchés publics. Il a exprimé sa gratitude au gouvernement allemand qui a financé une série d’activités organisées par la direction nationale de passation des marchés publics et l’Assi. « Nous avons procédé à l’organisation d’une série d’activités dont le déploiement de la nouvelle version de la plateforme Sigmap », a-t-il déclaré.

Pour Joël Zodjhoué, secrétaire général du ministère de l’Economie et des Finances, le gouvernement oeuvre, depuis plusieurs années, à doter la chaîne des marchés publics d’outils modernes de traitement des dossiers, sous le leadership du président Patrice Talon. Dans cette optique, un appui à la maintenance évolutive du logiciel, des formations sur le Sigmap pour les utilisateurs ainsi que l’équipement des nouvelles directions départementales, notamment en matériel informatique ont été réalisés. Invitant les participants à faire preuve de discipline pour tirer meilleur profit de cette formation, il a rappelé le vœu du gouvernement d’améliorer l’efficacité et la transparence de l’administration publique dans la gestion des finances publiques.