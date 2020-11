Les éléments du commissariat de Houègbo ont intercepté ce lundi 09 novembre 2020 à la hauteur de la localité d’Agbotagon, un tricycle et procédé à l’arrestation des présumés voleurs. Le…

Lutte contre l’insécurité à Houègbo Plusieurs motocyclettes saisies, les présumés voleurs arrêtés

Les éléments du commissariat de Houègbo ont intercepté ce lundi 09 novembre 2020 à la hauteur de la localité d’Agbotagon, un tricycle et procédé à l’arrestation des présumés voleurs.

Le tricycle selon la police, est volé à Abomey-Calavi. A l’intérieur, se trouve une motocyclette de marque ‘’Dayang’’ volée dans la même localité. Une perquisition au domicile des présumés voleurs, a permis de retrouver 05 autres motocyclettes de différentes marques et un tricycle, trois vélos, des pièces de rechange, différents documents d’épargne et de conventions de terrains et plusieurs autres objets, a listé la direction départementale de la police républicaine de l’Atlantique à travers un communiqué.

Les enquêtes sont en cours pour interpeller les autres membres du réseau.

F. A. A.