Cour d’appel de Cotonou: Justin Gbènamèto installé président

Le nouveau président de la Cour d’appel de Cotonou a pour nom Justin Gbènamèto. Il a été officiellement installé dans ses fonctions par le président de la Cour suprême Ousmane Batoko lors d’une audience solennelle qui a eu lieu, hier mercredi 11 novembre à la Cour d’appel de Cotonou.

Nommé par décret 2020-439 du 30 septembre 2020, le nouveau président de la Cour d’appel de Cotonou, le magistrat Justin Gbènamèto, a officiellement pris fonction hier. Il succède ainsi au magistrat Arsène Hubert Dadjo. Président de la Cour d’appel de Cotonou, Justin Gbènamèto tient sous sa juridiction les tribunaux de première instance de première classe de Cotonou et de Porto-Novo et les tribunaux de première instance de deuxième classe d’Abomey-Calavi, d’Allada, de Ouidah et de Pobè.

Prenant ses réquisitions lors de l’audience solennelle d’installation, le procureur général près la Cour suprême Onésime Madodé a rappelé le siège légal de cette cérémonie, notamment l’article 10 de la loi portant statuts de la Magistrature en République du Bénin qui stipule que le président de la Cour d’appel est installé par le président de la Cour suprême en audience solennelle dans sa juridiction de nomination et ne peut accomplir aucun acte de sa fonction sans avoir été préalablement installé. Le procureur général a ensuite évoqué le parcours professionnel du nouveau président de la Cour d’appel qui aura gravi tous les échelons dans l’ordre judiciaire.

« Je sais que vous mesurez l’ampleur et la délicatesse de la tâche qui est maintenant la vôtre à la Cour d’appel de Cotonou qui demeure une référence dans le volume des affaires… », a déclaré le procureur général près la Cour suprême avant d’exhorter le nouveau président à faire preuve de bonnes qualités managériales et à œuvrer pour la sincérité juridique à travers la qualité et l’impartialité dans la prise des décisions, gage du maintien de la confiance des justiciables en la justice. Réussite dans l’exercice de ses nouvelles fonctions. C’est le souhait du président de la Cour suprême à l’égard de l’impétrant.

« Monsieur Justin Gbènamèto, il me plaît de vous adresser mes félicitations à la tête de cette juridiction importante… Cette nomination est l’aboutissement d’un long processus… Les longues années que vous avez passées au service de la justice me dispensent de vous adresser un chapelet de conseils… Un président de Cour d’appel est aussi et surtout un bon manager, un chef d’équipe… Les qualités que vous devez cultiver sont dès lors l’humilité, le don de soi, la patience, l’écoute du justiciable et de vos collègues… », a affirmé Ousmane Batoko avant d’installer le magistrat Justin Gbènamèto en qualité de président de la Cour d’appel de Cotonou.

Par ailleurs, le président de la Cour suprême Ousmane Batoko a salué les efforts du gouvernement dans le renforcement en capital humain du secteur judiciaire.

Par Anselme Pascal AGUEHOUNDE