Tournée nationale du chef de l’État: Houngbédji aux côtés de Talon à Porto-Novo ?

Des Collines à la Donga en passant par le Borgou, l’Alibori et l’Atacora, la tournée du chef de l’État étalée sur une soixantaine de villes béninoises, égrène ses jours. Et bientôt, le cortège de Patrice Talon sera dans la partie sud du pays. Si partout ailleurs où il est passé, il était entouré des leaders politiques soutiens de ces localités, on se demande si à Porto-Novo, le leader charismatique du Parti du renouveau démocratique (Prd) sera de la partie. En effet, il n’est plus un secret pour personne que le Prd, qui a toujours affirmé depuis 2016 son appartenance à la Majorité au pouvoir, a vertement critiqué, à sa récente Université de Vacances, certains aspects de la gouvernance Talon et dénoncé le traitement sur fond d’isolement que subit le parti Arc-en-ciel dans la famille Mouvance. À un moment où les militants du Prd continuent de ruminer sa non participation, pour la première fois, aux législatives, son échec aux Communales et municipales, et s’apprête à prendre une décision en vue de la présidentielle d’avril 2021, le président des Tchoco-tchoco et ancien président de l’Assemblée nationale va-t-il s’afficher aux côtés du ” réformateur” Talon lors de l’escale de la ville aux trois noms? Mieux, Adrien Houngbédji sera-t-il dans la salle de la rencontre au même titre que les députés, conseillers municipaux et autres personnalités à l’instar probablement de: Sofiath Schanou, Augustin Ahouanvoebla, Charlemagne Yankoty, Mathurin de Chacus, Jacques Migan, Jean Claude Houssou, et bien d’autres natifs de Porto-Novo ou du département de l’Ouémé ? Difficile d’être affirmatif pour l’heure. Les prochains jours nous édifieront.

Worou BORO