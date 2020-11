Oswald Homéky, ministre des Sports: « Nous avons un budget qui reste dans nos ambitions »

«…C’est un budget qui s’élève à 22 469 947 000 F Cfa contre 22 101 911 000 F Cfa soit une légère hausse de 1,67 % et qui va consacrer la poursuite des actions qui sont déjà en cours dans le strict respect du Programme d’action du gouvernement (Pag). Le Pag, c’est sur le quinquennat 2016-2021. Ce budget que nous avons présenté à la représentation nationale est un budget qui reste dans nos ambitions.

L’année 2021 va être pour nous une année de poursuite et de consolidation de tout ce qui est en cours, mais aussi une année de montée en puissance de certains aspects, notamment la professionnalisation des différents championnats et les réformes institutionnelles qui vont rentrer dans des phases de mise en œuvre. La plus grande préoccupation des députés est de savoir s’il y aura une seconde phase de construction des stades comme nous l’avions annoncé et quelles sont les communes qui vont bénéficier de cette seconde phase. Cela se comprend.

Ces joyaux qui ont été construits par le gouvernement dans plusieurs communes pour la première phase intéressent les populations de toutes les communes. Je peux confirmer ici que le président de la République l’a dit en début de mandat. Le but est de doter chaque commune du Bénin d’une infrastructure aux normes. La deuxième phase aura bel et bien lieu. Les communes qui avaient été élues sont celles qui bénéficieront de ces infrastructures. A terme, chaque commune aura cette infrastructure aux normes internationales… »

Par Thibaud C. NAGNONHOU, A/R Ouémé-Plateau