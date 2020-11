Tournée du Chef de l’Etat : Les assurances Talon pour le développement de Glazoué

Le Chef de l’Etat était à Glazoué, samedi 21 novembre 2020, dans le cadre de sa tournée nationale. Lors de sa séance d’échange avec les élus, personnalités et têtes couronnées, Gilles Houndolo le maire de Glazoué a pris présenté les doléances des populations au Chef de l’Etat.

Répondant aux inquiétudes des populations, le président de la République a donné des assurances. « Je connais le mal du Bénin et j’ai son médicament », a rappelé tuPatrice Talon. « Si en cinq ans, on a pu construire une quarantaine de marchés ; si en un mandat, on a pu asphalter autant de routes dans tant de communes, est-ce que cela ne nous permet pas de croire, que très bientôt, tout le Bénin sera concerné ? », a-t-il expliqué pour inviter les populations de Glazoué à garder espoir.

Pour le Chef de l’Etat, de nombreux défis auxquels sont confrontées les populations notamment en matière d’accès à l’eau commencent à trouver des solutions en l’occurrence la construction du grand barrage de Lifo dans l’arrondissement de Hoco.

Le Chef de l’Etat a donné la même assurance aux acteurs politiques de Glazoué. Il a rassuré de l’organisation d’élection inclusive pour la présidentielle de 2021.

M. M.