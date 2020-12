Dans le calme et la sérénité: Les Ecureuils U17 poursuivent leur préparation

En prélude au tournoi UFOA B qualificatif pour la Coupe d’Afrique des Nations U17 Maroc 2021, les Écureuils se mettent en ordre de bataille. A cet effet, les poulains du coach Urbain Honfo, revigorés par les victoires successives enregistrées ces dernières semaines, ont entamé une semaine de travail plutôt calme.

PMA, renforcement musculaire, animation offensive et défensive, accélération, vitesse+réaction, jeux au poste et un match amical étaient au menu de la semaine du 23 au 28 novembre 2020. Avec assez de discipline et de rigueur, les joueurs et les membres de l’encadrement technique se sont mis à la tâche dans l’objectif de mettre en place une équipe compétitive. Pour le coach Urbain Honfo, malgré la jeunesse et la naïveté des gamins, le Bénin ne fera pas piètre figure lors du tournoi de l’UFOA B à Lomé parce qu’il y a de la qualité. Rappelons le groupe reprend les activités ce lundi 30 novembre 2020.

Officier Médias/U17