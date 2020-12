Obsèques Célestin Akpovo inhumé le 02 décembre

L’ancien conseiller de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) sera inhumé mercredi 02 décembre 2020 à Ouidah.

Célestin Akpovo est décédé samedi 21 novembre dans sa 60e année des suites d’une courte maladie.

Il fut précedemment :

Juriste-Gestionnaire-Communicateur ;

Commandeur de l’Ordre de mérite du Bénin ;

Enseignant chercheur à la Faculté de Droit et Science Politique ( FADESP) de l’Université d’Abomey-Calavi (UAC) ;

Enseignant de droit aux universités : UCAO et ESAE ;

Ancien Directeur de l’Administration au ministère de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme ;

Ancien Président de l’Union des Journalistes de la Presse du Bénin ;

Ancien Sécrétaire Général Adjoint de l’Union des Journalistes Africains (UJA) ;

Ancien Conseiller à la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) ;

1er Rédacteur en Chef du journal Le Point au quotidien ;

1er Directeur d’ESAE TV ;

Ancien Directeur Général de l’administration et du Contentieux au CNCB et

Ancien Directeur des Ressources humaines et de la carrière au CNCB.

Programme des obsèques

Mardi 1er Décembre 2020

10 h : Retrait du corps à la morgue de Ouidah pour Calavi Zopah avec escale d’hommages à la maison AKPOVO à Zomaï et à Fonsramin à Ouidah

10 h – 11 h : Hommage et Recueillement à la maison AKPOVO à Zomaï et Fonsramin Ouidah

11 h : Départ pour la maison du defunt à Zopah Abomey Calavi

13 h : Accueil et exposition du corps ,

14 h : Recueillement et hommages à la maison du défunt à Zopah Calavi

19h 45h : Veillée de prière a l’église sainte Trinité de calavi Zopah

Mercredi 2 Décembre 2020

10 h : Levée du corps pour l’église sainte Trinité de Calavi Zopah

10 h 30 : Messe corps présent à l’église sainte Trinité de Calavi Zopah

12 h : Départ du corps pour inhumation au cimetière municipale Vassého de Ouidah.

