Personnalité révélée en 2020 : Sakinatou Harouna, femme de l'année

Brave, courageuse et patriote, Sakinatou Harouna s’est révélée au peuple béninois après avoir sauvé de justesse 05 personnes d’un naufrage en août dernier à Woria, un village de l’arrondissement de Tchatchou, dans la commune de Tchaourou. La localité est située au nord-est dans le département du Borgou à 359 km de Cotonou. Agée de 25 ans, l’héroïne de Woria a été élevée au rang de « Chevalier de l’Ordre du Mérite du Bénin » par le Président de la République Patrice Talon.

Alors qu’elle était à son domicile le lundi 03 août, Sakinatou Harouna a entendu les cris d’une femme en détresse. Une barque avec 11 personnes à bord venait de chavirer sur le fleuve Okpara, à Woria, un village administratif de l’arrondissement de Tchatchou, dans la commune de Tchaourou. La jeune Sakinatou s’est précipitée au lieu du drame puis s’est jetée à l’eau.

La brave jeune femme a pu sauver trois (03) femmes et deux (02) enfants avant l’arrivée de son père. Celle qui est une habituée de la nage a passé plus d’une heure sous les eaux du fleuve Okpara à la recherche des autres victimes avant l’arrivée des secours. Elle a aussi retrouvé le corps d’un enfant de 07 mois. Les autres corps seront repêchés 48 heures après le drame.

L’acte d’humanisme et de courage de la jeune Sakina Harouna a été reconnu et salué par tout le peuple béninois. Plusieurs autorités et autres personnalités se sont rendues chez dame Sakinatou Harouna, la jeune mariée, qui était de passage chez ses parents à Woria après un long moment d’absence.

Elle a reçu du Préfet du Borgou, Djibril Mama Cissé, un tableau de distinction et une enveloppe financière. L’héroïne du village de Woria a aussi eu l’honneur de recevoir à son domicile, l’ex-président de la République, Thomas Boni Yayi. Quelques jours après, Sakinatou a reçu en cadeau une moto Bajaj de la part de l’ancien président pour ses déplacements avec son mari. Elle a également reçu des visites, des félicitations et des présents de plusieurs autres citoyens de bonne volonté.

Modèle de bravoure et d’altruisme selon le chef de l’Etat, Sakinatou Harouna a été reçue en audience le 19 août 2020 en présence des ministres Véronique Tognifodé Mèwanou des Affaires sociales et de la Microfinance, Sacca Lafia de l’intérieur, Alimatou Shadiya Assouman de l’Industrie et du Commerce ainsi et des proches de la récipiendaire. Patrice Talon a transmis à Sakinatou Harouna en son nom propre et celui du peuple, les félicitations de la Nation.

Au terme de l’audience, Sakinatou Harouna a été élevée au rang de « Chevalier de l’Ordre du Mérite du Bénin ». Il s’agit d’un ordre honorifique béninois qui récompense le mérite personnel et les services rendus à la Nation.

Pour la ministre des affaires sociales et de la microfinance Véronique Tognifodé Mèwanou, cet acte de vaillance et surtout de patriotisme démontre de la part de notre compatriote, des valeurs d’amour et d’humanité pour son prochain. « Ces valeurs républicaines, chères à notre pays, le Bénin, sont des éléments fondamentaux de notre société que Sakina vient de confirmer à la face du monde », a-t-elle indiqué.

Suite à son acte de bravoure, nombreux sont les citoyens, qui ont émis le souhait de voir l’héroïne intégrer le corps des sapeurs-pompiers. Mais Sakinatou Harouna a confié ne pas être intéressée par ce service. Elle préfère se lancer dans le commerce. « Je ne veux pas intégrer le corps des sapeurs-pompiers mais si on peut m’aider à ouvrir une boutique, je pourrai y faire du commerce. Le président de la République m’a donné des conseils. Il m’a fait un don pour que je puisse démarrer mon commerce », avait-elle déclaré dans un magazine réalisé sur son séjour à Cotonou.

En octobre 2020, la ministre des affaires sociales et de la microfinance s’est rendue au domicile de la jeune dame pour échanger avec elle sur certaines difficultés qui retardent le démarrage de ses activités commerciales. La jeune femme a reçu des mains de la ministre ses pièces d’état civil.

Le nom de Sakinatou Harouna, qui a risqué sa vie pour sauver cinq personnes, restera gravé dans l’histoire du pays.

