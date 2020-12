Présentation de copies figurées au ministère des Affaires étrangères:Les ambassadeurs du Gabon et de l’Ue sacrifient à la tradition

Sayid Abeloko et Sylvia Hartleif respectivement ambassadeur du Gabon près le Bénin avec résidence à Lomé, et ambassadrice de l’Union européenne près le Bénin, ont présenté les copies figurées de leurs lettres de créance au chef de la diplomatie béninoise, Aurélien Agbénonci. La séance a eu lieu, ce mardi 1er décembre, au ministère des Affaires étrangères et de la Coopération.

Deux nouveaux ambas-sadeurs ont foulé le sol béninois depuis quelques jours. Il s’agit de l’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Gabon près le Bénin, Sayid Abeloko et l’ambassadrice de l’Union européenne (Ue) près le Bénin, Sylvia Hartleif. Comme l’exige la tradition diplomatique, ils ont présenté les copies figurées de leurs lettres de créance au ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, Aurélien Agbénonci, hier mardi.

A sa sortie d’audience, le diplomate gabonais a dit sa joie d’être à Cotonou et rappelle que cette cérémonie protocolaire est essentielle pour l’exercice de ses activités et l’animation de la coopération qui lie son pays et le Bénin. Sayid Abeloko confie que lors de son audience avec le ministre Aurélien Agbénonci, ils ont fait le point sur la coopération entre les deux Etats. «Nous avons une coopération qui date de longtemps. Donc, nous avons évoqué la possibilité de relecture du cadre de coopération des accords qui nous lient afin de les fortifier… », a déclaré le nouvel ambassadeur du Gabon. Il ajoute que le patron de la diplomatie béninoise lui a aussi expliqué la stratégie du Bénin ayant conduit à la fermeture du consulat général du pays au Gabon.

« Nous avons très bien apprécié les raisons évoquées par le ministre qui nous a rassuré que la coopération entre nos deux Etats reste aussi dynamique… », rapporte-t-il. A ce sujet, le diplomate gabonais souligne que la présentation des copies figurées de ses lettres de créance à Aurélien Agbénonci et le bon fonctionnement du consulat général du Gabon à Cotonou, en sont une parfaite illustration.

Né en août 1976, Sayid Abeloko est diplômé d’administration, des sciences économiques et sociales et de gestion des entreprises des universités Omar Bongo et Evry Val Essonne. Il a également suivi une formation d’expert en finance islamique en 2018. Sayid Abeloko a commencé sa carrière en 2006 au sein de la banque Platine. Avant sa nomination en qualité d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Gabon près le Bénin, il était directeur général de l’Office des ports et rades du Gabon (Oprag). Marié et père de quatre enfants, il parle couramment le français, l’anglais et l’arabe.

A la suite du diplomate gabonais, le ministre Aurélien Agbénonci a reçu les copies figurées des lettres de créance de la nouvelle ambassadrice de l’Ue au Bénin. Sylvia Hartleif n’a pas souhaité faire de déclaration à la presse à sa sortie d’audience. De nationalité allemande, elle est titulaire d’une maîtrise en droit à l’Université de Passau en Allemagne et d’un master en administration publique à l’Université Harvard Kennedy school of gouvernment aux Usa. Sylvia Hartleif parle l’allemand, le français, l’anglais et l’espagnol.FacebookTwitterFacebook Messenger