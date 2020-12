UBA Bénin et cinq autres filiales du Groupe UBA reçoivent le Prix « Banque de l’Année » : l’exploit réédité

C’est en reconnaissance de l’acceptation de sa marque et de son rôle dans la facilitation du développement économique à travers l’Afrique, que six filiales de institution financière panafricaine, United Bank for Africa (UBA) Plc, ont reçu le prix de « Bank of the Year 2020 » (banque de l’année) décerné par le Banker, une publication mensuelle des affaires financières internationales de langue anglaise britannique détenue par The Financial Times et éditée à Londres.

Pour la deuxième année consécutive, les multiples initiatives d’UBA, dont son investissement dans la technologie numérique, son adhésion à des offres de services à la clientèle de classe mondiale et le financement de projets d’importance capitale, ont été reconnues par les initiateurs du premier prix mondial de la finance. UBA Bénin, UBA Côte d’Ivoire, UBA Tchad, UBA Liberia, UBA Sierra Leone et UBA Zambie se sont vues décernées le prix de la meilleure banque dans leurs pays respectifs pour l’année 2020.

L’édition de 2020 s’est déroulée virtuellement le mercredi 2 décembre 2020, et cet exploit exceptionnel est en fait le second que reçoit UBA, et c’est deuxième fois de l’histoire qu’une marque remporte six prix au cours de la même année.

John Everington, rédacteur en chef de The Banker pour le Moyen-Orient et de l’Afrique, a expliqué qu’un processus rigoureux et hautement analytique est mis en place pour décerner le prix de Bank of the Year en prenant en considération la réputation d’indépendance, d’autorité et d’intégrité de l’institution.

«De plus en plus de banques postulent pour le prix Bank of Year que tout autre processus similaire et notre accès aux données sur chaque banque et l’accent que nous mettons sur la transformation, l’inclusion et la diversité dans le secteur sont bien connus. Gagner ce prix, en particulier cette année, est une opportunité pour votre banque de se positionner comme jouant un rôle clé dans ce que l’avenir nous réserve et dans la perspective d’une reprise des économies dans 120 pays du monde », a déclaré Everington.

Le directeur général de UBA pour toute l’Afrique Oliver Alawuba, s’est réjoui de la reconnaissance de The Banker a déclaré : «Les reconnaissances viennent comme une assurance que nous sommes sur la bonne voie pour consolider notre position de leader en Afrique, alors que nous continuons à créer une valeur supérieure pour toutes nos parties prenantes ».

« Suite aux multiples récompenses décernées par UBA Group et cinq de nos filiales en 2019, le prix de cette année est un autre témoignage de notre travail acharné et des efforts soutenus du groupe UBA pour avoir un impact positif sur le continent africain » a-t-il ajouté.

Selon Alawuba, «ce prix arrive à un moment très propice en raison de la pandémie mondiale du Covid-19. Malgré le contexte le groupe UBA a su rester solide et résilient dans son mandat de fournir d’excellents services financiers à plus de 21 millions de clients, dans 23 pays d’opérations ».

Il a dédié les récompenses aux plus de 20 000 employés de la banque, ajoutant : « nous pensons que ce prix nous dopera dans notre engagement renouvelé à toujours dépasser les attentes des clients. »

Depuis 1926, le prix Bank of the Year distingue les meilleures banques et est considéré comme la plus importante reconnaissance pour l’excellence bancaire et l’édition 2020 met en évidence les institutions qui ont dépassé leurs consœurs en termes de performance, d’initiatives stratégiques et de réponse au Covid -19.

Le Banker qui est détenu par le Financial Times traite de l’actualité financière et des services bancaires au plan international. Existant depuis 1888, The Banker est la référence en matière de banque internationale pour les décideurs de

de haut niveau.

United Bank for Africa Plc est une institution financière panafricaine de premier plan, offrant des services bancaires à plus de vingt et un millions de clients, à travers plus de 1000 succursales et points de contact client, dans 20 pays africains. Présente aux USA, au Royaume-Uni et en France, UBA connecte les individus et les entreprises à travers l’Afrique par le biais de services bancaires aux particuliers, aux entreprises (petites et grandes); les paiements et transferts de fonds transfrontaliers innovants; le financement du commerce et les autres services financiers connexes.