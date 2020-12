Tournée présidentielle : Kétou, Pobè et Adja-Ouèrè accordent un blanc-seing à Talon pour 2021

Après les fastes de Kétou et la ferveur de Pobè, le président Patrice Talon a été reçu ce mardi par les populations d’Adja-Ouèrè. Pour l’illustre réformateur qui a entamé un périple de reddition de comptes dans les communes du Bénin depuis le 12 novembre dernier, difficile de trouver des accueils qu’il a eus ce mardi dans le Plateau plus différents que ceux qu’il a eus dans les autres départements parcourues. Quand les descendants d’Ilé-Ifè déroulent le tapis rouge, Pobè et Adja-Ouèrè proposent le charme de la diversité culturelle et agricole. Fortement mobilisés pour accueillir « l’homme de vision », les jeunes, les femmes, les élus communaux et locaux, les sages et notables ainsi que les leaders religieux ont reçu en grande pompe la délégation présidentielle.

En effet, le Chef de l’Etat n’est pas resté indifférent à l’accueil royal qui lui a été réservé. Il a affirmé sa fierté d’appartenir à une nation culturellement riche et diversifiée. Dans chacune des trois communes, il a fait un exposé subtil sur les actions de développement menées secteur par secteur par son gouvernement durant le quinquennat qui s’achève. Dans un style décontracté, il s’est adressé directement à la population et ce, sans tabou et pour être mieux compris et recueillir leurs observations. Des projets structurants, électricité, eau, infrastructures routières, sportives, enseignement, microcrédits, gestion du Covid, lutte contre la corruption…etc., mais aussi bien d’autres réformes qui impactent le quotidien des populations. Tout a été passé au crible.

Le président a surtout insisté sur la pérennité des actions et des différentes réalisations entreprises et la nécessité de maintenir le cap pour que le Bénin soit révélé au monde entier. Patrice Talon est on ne peut plus certain : le Bénin est en train de devenir un autre pays. Dans l’une ou l’autre des communes, il a salué l’effort des populations qui lui ont affirmé leur admiration pour son investissement personnel et sa détermination.

Ses actions expliquent la chaleur et l’enthousiasme des populations de ces trois communes qui n’ont pas manqué de témoigner leur gratitude au Chef de l’Etat. Pour elles, Patrice Talon a su amener les Béninois à adhérer à la dynamique de l’effort patriotique et d’exigence de la construction d’une nation libre et prospère. Les différentes réalisations soulagent le clavaire des populations et leur permet de vaquer en toute tranquillité à leurs occupations respectives. C’est justement la raison pour laquelle elles ont décidé de jouer leur partition pour que l’aventure ne s’arrête pas en si bon chemin. D’autant que le Chef de l’Etat a rassuré que ce qui leur manque est déjà programmé. Le reste n’est qu’une question de temps.

De diverses manières, ces populations de l’aire culturelle yorouba-nago n’ont pu s’empêcher de plaider pour la poursuite des actions entreprises au-delà de 2021. Par conséquent, elles lui donnent feu vert et lui réaffirment leur soutien pour les prochaines joutes électorales. « Président Patrice Talon, ici vous êtes en territoire acquis ». « Etant sur la route du progrès, Pobè s’inscrit dans votre continuité ». « La réélection du président Patrice Talon en 2021 n’est pas à marchander pour nous ici à Adja-Ouèrè ». Ces verbatims affichent la position de ces populations quant à l’élection présidentielle prévu dans moins de cinq mois.