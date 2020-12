Le journaliste Magloire Dato, auteur d’un ouvrage intitulé ‘’La face cachée de Patrice Talon’’ l’a présenté et dédicacé à Aurélien Agbénonci, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, vendredi…

Dédicace de ‘’La face cachée de Patrice Talon’’ au ministre Agbénonci :L’œuvre bientôt aux Béninois de Paris et de Parakou

Le journaliste Magloire Dato, auteur d’un ouvrage intitulé ‘’La face cachée de Patrice Talon’’ l’a présenté et dédicacé à Aurélien Agbénonci, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, vendredi dernier, à son cabinet. Cette œuvre sera présentée aux compatriotes de Parakou et à ceux de Paris.

L’ouvrage ‘’La face cachée de Patrice Talon’’ de Magloire Dato sera bientôt lancé à Parakou et à Paris pour que les compatriotes vivant dans ces villes aient la chance de découvrir ce qu’ils ne savent pas du chantre de la Rupture. C’est l’essentiel à retenir de la déclaration de l’auteur à l’issue de l’audience de dédicace au ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, Aurélien Agbénonci.

Faire mieux connaître le chef de l’Etat, Patrice Talon, est la motivation du journaliste Magloire Dato en produisant cette œuvre. Au sortir de l’audience de présentation au cours de laquelle il a dédicacé son livre à Aurélien Agbénonci, l’auteur fait savoir que le chef de l’Etat n’est pas bien connu. Selon lui, il est « un homme atypique, un homme hors pair qui innove » et qu’il y a des facettes de sa personnalité que sa vie publique ne révèle pas.

De peur de vider le document de son contenu, il préfère ne pas en dire plus pour permettre au public de se procurer l’ouvrage pour y découvrir « la face cachée » de l’homme qui conduit les destinées du Bénin depuis avril 2016. Toutefois, il révèle qu’il est entré aussi bien dans sa vie ordinaire que dans l’intimité de Patrice Talon tout en respectant certaines limites. Parlant des conditions de réalisation de son ouvrage, Magloire Dato avoue que l’accès aux sources n’a pas été facile?