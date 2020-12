Nouveaux horaires de travail à partir du 1er janvier: Le gouvernement n’a fait que déplacer le problème

Longtemps murmuré, le changement des horaires de travail dans l’administration publique est la principale décision prise EN Conseil des ministres hier, mercredi 9 décembre 2020. Il en ressort qu’à compter du 1er janvier 2021, les agents de l’Etat travailleront désormais de 8h00 à 12h30, puis de 14h00 à 17h30. Ils auront droit à une pause de 1h30 entre 12h30 et 14h00. Le principal argument avancé qui milite en faveur de ce changement horaire, selon le compte rendu du Conseil des ministres, c’est de garantir la qualité du service public autant que la vie familiale et l’épanouissement des agents de l’Etat. Et pour y arriver, le gouvernement a annoncé avoir fait des études, enquêtes et sondages d’opinion donnant lieu à la collecte d’expériences d’autres pays de la sous-région. Certes ! Mais partant de l’objectif de départ, celui de faire en sorte que les fonctionnaires de l’Etat soient plus productifs, en même qu’ils peuvent profiter d’une meilleure vie de famille, est-ce que le simple fait de ramener à 17h30 l’heure de la fin du service public au lieu de 18h30 suffit pour régler le problème ?

De l’étude

« Dans tous les établissements soumis au présent code, à l’exception des établissements agricoles, la durée légale du travail des salariés, quels que soient leur sexe et leur mode de rémunération, est fixée à quarante heures par semaine. Article 142 du Code du travail. D’abord il faut reconnaître que les nouveaux horaires tiennent compte des quarante heures de service par semaine, soit 8h par jour. Selon les résultats de la Commission mise en place pour réaliser une étude sur l’éventualité du changement des horaires de travail dans l’administration publique, il est apparu que, sur 15 pays de la sous-région, le Bénin est le seul pays où les travailleurs ont une pause élastique de 2h30 à midi. Le gouvernement a alors décidé de grignoter une heure de temps sur l’heure de pause que le travailleur récupère sur l’heure de sortie fixée à 17h30 au lieu de 18h30 à compter du 1er janvier 2021. Ce qui devrait permettre aux agents de l’Etat de sortir une heure plutôt, de rentrer à la maison en plein jour, avoir le temps de s’occuper de sa famille, se coucher tôt pour être en forme le lendemain.

De plus, selon un sondage, l’équipe de consultants estime que le renoncement aux horaires actuels va améliorer la croissance économique de 0,57%, équivalant à un gain moyen annuel de près de 26,0 milliards FCFA pour l’Etat.

Dans la perspective de la mise en œuvre de cette réforme, l’étude a recommandé la prise de mesures d’accompagnement. Outre le renforcement des mesures de contrôle de présence effective au poste, l’étude suggère l’implantation des espaces de restauration collective sur les lieux de travail, la création progressive des crèches de proximité dans les quartiers administratifs proches des lieux de travail, la généralisation des cantines scolaires, des investissements en infrastructures de desserte des quartiers résidentiels périphériques.

Les Griefs

1h00 ! Voilà en tout le temps que la réforme récupère et qui agit sur la fin du service public. N’est-il pas illusoire de penser qu’en une heure de temps, le travailleur peut désormais rentrer tôt à la maison, s’occuper de l’éducation des enfants, se coucher tôt pour être en forme au boulot le lendemain ? Est-ce que les nouveaux horaires concernent aussi les écoles ? Un parent qui sort du boulot à 17h30 voire 18h et qui doit attendre que son ou ses enfants sortent des cours à 19h10 par-là, et ce du lundi au vendredi, où est la pertinence de la réforme ?

Ni dans le rapport du comité, ni en conseil des ministres, il n’a été démontré ce que les pays qui observent moins de pause que le Bénin gagnent économiquement ou en termes d’efficacité dans l’administration. Les toilettes sont-elles en nombre suffisantes, fonctionnent-elles toutes dans les administrations pour permettre aux femmes de ne pas être obligées d’aller à la maison, le temps de la pause ?

Les mesures d’accompagnement sont indispensables pour qu’une telle réforme soit productive. Outre la nécessité de rapprocher les crèches et garderie des lieux de travail, les investissements en infrastructures de desserte sont d’une importance capitale. Rien que les embouteillages sur les voies suffisent pour que le gouvernement n’atteigne pas son objectif. Ce n’est pas parce que les travailleurs sortent tous une heure plutôt que les embouteillages seront réduits. Il y a tellement de conditions qui vont avec la réussite d’une telle réforme. Mais le gouvernement est resté muet sur les autres ajustements à faire. C’est à croire que la simple réduction d’une heure de la fin du service dans l’administration publique suffit pour l’atteinte de l’objectif du départ. Le cas échéant, rendez-vous dans moins d’un mois pour constater l’efficacité de cette réforme.

M.M