La Fondation Tony Elumelu et l’Union européenne en collaboration pour transformer l’autonomisation économique des femmes africaines

L’Union européenne rejoint la liste croissante de partenaires internationaux de la TEF qui stimulent le développement de l’esprit d’entreprise

Un partenariat conjoint pour autonomiser 2500 femmes de 54 pays africains

La Fondation Tony Elumelu (TEF), la principale organisation philanthropique en Afrique engagée dans l’autonomisation des jeunes entrepreneurs africains, a annoncé un partenariat avec l’Union européenne pour identifier, former, encadrer et financer 2500 jeunes femmes entrepreneurs africaines en 2021. La somme de 20 millions d’euros est prévue en 2021 pour apporter un soutien financier et technique aux entreprises appartenant à des femmes, dans les 54 pays africains, en plus de fournir un accès accru aux réseaux commerciaux, aux chaînes d’approvisionnement et aux investissements en capital-risque.

L’initiative conjointe renforcera et approfondira considérablement le partenariat UE-Afrique, et s’appuiera sur la plate-forme et l’expérience du programme d’ entrepreneuriat de la TEF de 100 millions de dollars et fait partie du plan d’investissement extérieur de l’ UE pour soutenir l’autonomisation économique des femmes dans le cadre du plan d’action de l’ UE pour l’égalité des sexes ( GAP III) .

S’exprimant sur ce partenariat historique, Tony Elumelu , fondateur de la Fondation Tony Elumelu a déclaré: «Nous sommes ravis de nous associer à l’Union européenne, qui partage notre capacité unique à identifier, former, encadrer et financer de jeunes entrepreneurs à travers l’Afrique. Cet effort conjoint donnera la priorité et offrira des opportunités économiques aux femmes africaines, qui depuis trop longtemps ont été victimes des obstacles systémiques pour lancer, développer et maintenir leurs entreprises. Notre partenariat allégera le financement, les connaissances et les contraintes du marché qui menacent les moyens de subsistance des femmes entrepreneurs sur le continent, afin de créer plus de revenus, d’emplois, de croissance et d’échelle pour les entreprises appartenant à des femmes ».

La Commissaire européenne aux partenariats internationaux, Jutta Urpilainen, a pour sa part déclaré : «Ce partenariat avec la Fondation Tony Elumelu aidera les femmes actrices au développement économique, à réaliser leur plein potentiel et à accélérer l’inclusion économique. L’autonomisation des femmes entrepreneurs est un moteur clé pour la création d’emplois et une croissance durable, en particulier dans le contexte de la pandémie COVID-19 et en phase avec les objectifs de notre stratégie africaine. Les femmes et les filles représentent la moitié de la population mondiale et elles méritent l’égalité des chances. »

La Fondation Tony Elumelu, qui célèbre ses dix ans d’impact cette année, donne du pouvoir à une nouvelle génération d’entrepreneurs africains, catalysant la croissance économique, favorisant l’éradication de la pauvreté et assurant la création d’emplois dans les 54 pays africains. La Fondation a formé, encadré et financé près de 10000 jeunes entrepreneurs africains de 54 pays africains et continue de fournir un soutien au renforcement des capacités, des conseils et des liens commerciaux à plus d’un million d’Africains grâce à sa plate-forme de réseautage numérique, TEFConnect.

Les « success stories » féminines de la TEF comprennent Joyce Awojoodu, du Nigéria, qui a lancé une ligne de produits de luxe à base de plantes et une clinique spa à Lagos, en 2015. La marque ORÍKÌ, s’adresse aux hommes et aux femmes, et utilise strictement des matières premières et des ingrédients naturels d’Afrique. L’aspect préféré d’Awojoodu du programme d’ entrepreneuriat TEF était le mentorat, qu’elle a décrit comme «phénoménal » et «inestimable» pour ORÍKÌ. Selon ses propres mots, « chaque entrepreneur TEF s’est vu attribuer un mentor et je n’aurais pas pu en demander un meilleur. La TEF nous a connectés. Maintenant, le mentorat se poursuit et je sais que j’aurai toujours une oreille pour partager mes réflexions sur l’entreprise avec une personne qui peut également offrir des conseils ».

Mavis Mduchwa , une entrepreneure active dans agroalimentaire au Botswana, a fondé Chabana Farms, une ferme avicole qui offre une formation et du travail aux jeunes sans emploi. Même si l’agriculture représente 32% du produit intérieur brut de l’Afrique, la propriété foncière et l’accès à la terre restent un défi majeur pour de nombreux agriculteurs, en particulier les femmes. Selon Mduchwa, «au Botswana, environ 80% des gens survivent grâce à l’agriculture, et nombre d’entre eux sont des femmes. Mais si, en tant que femme, vous souhaitez en faire une entreprise, vous avez du mal à trouver un terrain. » Mduchwa a utilisé le capital d’amorçage et la formation de TEF pour étendre considérablement ses opérations.

La Fondation Tony Elumelu et la Commission européenne sont fières de travailler la main dans la main pour libérer le potentiel dynamique des femmes entrepreneures africaines, catalysant directement la croissance économique de l’Afrique et contribuant à la prospérité et au développement social de l’Afrique. Le programme cofinancé par l’Union européenne, l’ Organisation des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OACPS) et le ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement (BMZ), intensifiera les efforts de la Fondation en abordant directement certains des défis les plus endémiques auxquels sont confrontées les start-ups africaines – gaps en matière de compétences et de capacités, contraintes financières et manque d’accès au mentorat, aux réseaux et aux liens commerciaux

Une fois le programme achevé, les entrepreneures resteront connectées avec leurs partenaires et entre elles grâce à leur adhésion à vie sur TEFConnect. La TEF a mis en place des bureaux nationaux dans 54 pays africains pour soutenir les entrepreneurs à mesure qu’ils grandissent et développent leurs activités.