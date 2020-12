Bénin/Acquisition de véhicules réformés: Des irrégularités à la Caa

(Le Dg Arsène Dansou au banc des accusés)

La Direction générale de la Caisse autonome d’amortissement (Caa) est sur la sellette. En effet, ça sent mauvais dans cette structure sous tutelle du ministère de l’Economie et des finances. Certaines pratiques liées à la gestion de l’actuel Directeur général semblent être à l’antipode de la norme. Dans le présent article, nous n’allons pas étaler tous les soupçons d’irrégularités ayant cours au sein de la Caa et qui pèsent sur le Dg Mahougnon Arsène Dansou. Il s’agira juste d’exposer les soupçons d’irrégularités enregistrées dans les formalités d’acquisition de certains véhicules réformés. Des informations dont nous disposons, il ressort que dans le cadre de la gestion du parc automobile de la Caisse autonome d’amortissement, des véhicules, dont une Prado, une Renault Kangoo et une Peugeot 306 ont été réformés en avril 2019. Et comme par magie, lesdits véhicules ont presque disparu du circuit comme du sel dans l’eau. Les plus disant devant la commission n’ont même pas été informés de ce que le véhicule objet de leur soumission a déjà été attribué à celui qui a remporté le marché, et qui est soupçonné d’être l’un des protégés du Directeur général. En dépit de la correspondance à lui adressée par le syndicat de la Caisse aux fins d’avoir des éclaircissements sur la procédure suivie pour aboutir à la réforme des véhicules, le Dg Arsène Dansou, jusqu’à ce jour, n’a pas daigné donner de suite. D’autres initiatives d’enquêtes pour connaître sa version des faits sur ce cas de népotisme supposé, et obtenir toutes les pièces qui justifient la légalité des opérations de gestion desdits véhicules réformés, sont également restées lettre morte. Ceci n’est que le premier épisode du feuilleton ‘’ Caa : gestion du Dg Arsène Dansou’’. Votre journal, Matin Libre, reviendra, dans les prochains jours, sur les autres épisodes.

Worou BORO