Innovation : L’Uemoa récompense les startups innovantes du 19 au 30 décembre

Les cérémonies de remise des prix aux lauréats de la première édition de l’initiative « tremplin Start-Up UEMOA » auront lieu du 19 au 30 décembre 2020 dans les différentes capitales des huit (08) États membres de l’UEMOA.

« Tremplin Start-Up UEMOA » est une initiative de la Commission de l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) dont le but est d’ « encourager l’innovation en entreprise, à travers l’accompagnement de start-ups innovantes, et cela en vue de la diversification et de la densification du tissu économique de l’espace communautaire ».

Le thème central retenu pour cette première édition est : l’Économie Verte. Au terme du concours organisé en collaboration avec les Chambres Consulaires nationales, les dix (10) meilleurs projets nationaux de start-ups ont été sélectionnés, puis soumis à une compétition régionale.

Les lauréats des cinq meilleurs projets à l’issue de la compétition régionale recevront le prix d’Excellence. Vingt-quatre (24) prix d’encouragement seront également décernés, à raison de trois (03) par État membre de l’Union. Aussi des primes seront-elles accordées aux structures de promotion accompagnant les start-ups.

Les cérémonies de remise des prix aux lauréats sont prévues pour la période du 19 au 30 décembre 2020 dans les capitales des huit (08) États membres de l’UEMOA.

A.A.A