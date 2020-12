Salon de l’Emploi et des Compétences De l’emploi pour 2000 jeunes diplômés

Dans le cadre de la 9e édition de la Quinzaine nationale de l’emploi, l’ANPE a organisé le vendredi 11 décembre 2020 à la place Abdoulaye ISSA à Parakou, la 2e édition du Salon de l’emploi et des compétences (SALEC).

L’édition 2020 du Salon de l’emploi et des compétences (SALEC), c’est 50 entreprises demandeuses de compétences, 1000 offres d’emplois et 2000 candidats à l’emploi.

« La délocalisation de ce grand rendez-vous de demandeurs et d’offreurs de compétences dans la région septentrionale est appréciée par tous », a déclaré le Préfet du département du Borgou Djibril Mama Cissé.

Procédant au lancement des activités, le ministre Modeste Kérékou a notifié que le SALEC permet « le recrutement effectif et direct de plusieurs centaines de jeunes diplômés sans emploi, en une journée ».

Sur plus de 10.000 demandeurs d’emplois, l’ANPE a présélectionné 2.000 candidats. Ces derniers ont fait valoir leurs compétences auprès des dirigeants des entreprises présents à ce Salon.

La cérémonie de lancement a connu la présence de la 3ème Adjointe au Maire de Parakou, Mme. Alimatou Abdoulaye, des représentants des maires des communes du Borgou et de l’Alibori, du Directeur Général de l’Agence Nationale Pour l’Emploi, M. Urbain Amegbedji.

A.A.A