COVID-19 et aide d’urgence Le FMI accorde 177,96 millions de dollars au Bénin

Le Conseil d’Administration du Fonds Monétaire International (FMI) a approuvé, lundi 21 décembre 2020, un décaissement de 177,96 millions de dollars américains (environ 89 milliards FCFA) d’aide d’urgence au Bénin au titre de l’instrument de financement rapide (RFI) et de la facilité de crédit rapide (FCR) en faveur de la République du Bénin. Ce financement supplémentaire porte à 281,26 millions de dollars, l’assistance totale des prêts du FMI fournie au Bénin pour lutter contre la pandémie de COVID-19. « Les perspectives macroéconomiques du Bénin se sont encore détériorées depuis l’achèvement en mai 2020 du sixième et dernier examen dans le cadre de l’arrangement appuyé par la FEC.

La croissance économique devrait ralentir à 2% en 2020, contre près de 7% en 2019, en raison des mesures de confinement et d’atténuation, du ralentissement économique mondial et de la fermeture prolongée de la frontière avec le Nigéria.

Alors que la riposte à la pandémie du Bénin a été efficace pour freiner la propagation du COVID-19, le choc économique a créé des pressions budgétaires urgentes et des besoins de balance des paiements », a indiqué M. Mitsuhiro Furusawa, directeur général adjoint et président par intérim, à l’issue de la réunion du Conseil d’Administration du FMI.

A l’expert du FMI, les autorités béninoises prennent des mesures pour faire face aux implications humaines et économiques de la pandémie du COVID-19 tout en préservant les réalisations budgétaires durement acquises.

