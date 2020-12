Football : Le Bénin envisage un Championnat professionnel à 40 Clubs

1-40 clubs repartis en quatre poules de 10 joueront la ligue pro

2-les quatre meilleurs de chaque groupe soit 16 disputeront la super ligue pro en linéaire au terme duquel les deux meilleurs représenteront le Bénin aux compétitions CAF

3-les 6 derniers clubs continueront la ligue pro mais en tournoi régional en zones et les deux derniers descendent en division amateurs

4-la compétition va durer 9 mois y compris la trêve

5-le salaire minimum est de 100 000 FCFA par joueur pour 9 mois

6-la masse salariale est de 180 millions FCFA par club

7-Aucun club ne pourra enregistrer plus de 5 joueurs étrangers

8-Le financement se fera par financement des entreprises et des sponsors

le montant prévisionnel sponsoring est de 650 millions de Fcfa.