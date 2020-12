Réaménagement horaire dans l’administration publique: La ministre Adidjatou Mathys expose les avantages

Les nouveaux horaires de travail adoptés par le gouvernement pour l’administration publique auront des impacts positifs sur l’Etat, les travailleurs ainsi que sur leurs familles. Au cours d’une conférence de presse qu’elle a animée à son cabinet, Adidjatou Mathys, ministre du Travail et de la Fonction publique l’a expliqué.

Les nouveaux horaires de travail sont de 8 h à 12 h 30 dans la matinée et de 14 h à 17 h 30 dans l’après-midi avec une pause de 12 h 30 à 14 h, soit 8 h de travail et 1 h 30

de pause. Contrairement aux horaires actuels, précise la ministre, les nouveaux horaires permettront de résoudre le problème de contre-performance de l’administration. Selon elle, ils amélioreront la productivité des agents, ce qui aura des retombées positives sur l’économie. « Il y aura une croissance économique de 0,57 point correspondant à plus de 26 milliards F Cfa par an », rapporte-t-elle en citant l’étude commanditée par le gouvernement pour évaluer les anciens horaires de travail. L’administration gagnera aussi en termes de disponibilité des agents pour travailler.

« L’administration sera beaucoup plus performante avec la mise en œuvre des nouveaux horaires »,

souligne-t-elle.

En dehors de la performance, les nouveaux horaires aideront l’Etat à opérer la réduction de la consommation d’électricité et d’eau. Car, les agents sortiront tôt du service. Du coup, les bureaux ne vont plus rester ouverts jusqu’à une heure tardive avec la consommation de l’électricité et de l’eau.

Par rapport à la sous-région, le Bénin rattrape un retard. A en croire la ministre, le Bénin est le seul pays dans la sous-région qui continue à observer encore 2 h 30 de pause. « Les nouveaux horaires permettront une harmonisation des horaires avec les pays de la sous-région et même avec les partenaires techniques et financiers », relève Adidjatou Mathys.

Retombées pour l’agent et sa famille

Au-delà de l’Etat, les agents eux-mêmes s’en sortent gagnants. A ce sujet, la ministre indique que le travailleur parviendra à concilier la vie professionnelle et sa vie familiale ainsi que sa vie privée. L’amplitude horaire actuelle ne permet pas aux agents de rentrer tôt à la maison. Cet état de choses est corrigé par les nouveaux horaires qui permettront aux travailleurs de rentrer désormais plus tôt à la maison. « Ainsi, le travailleur pourra disposer d’un temps pour organiser ses loisirs, se consacrer un peu plus aux obligations familiales », note-t-elle en soulignant que cela contribue à l’épanouissement des agents. A cela s’ajoutent les avantages pour les enfants qui se traduisent par « une meilleure présence des parents à la maison ».

Selon Adidjatou Mathys, la présence des parents à la maison « contribue à renforcer leur éducation et à améliorer les résultats scolaires ».

La nouvelle amplitude contribue aussi à la résolution du phénomène des embouteillages. Car, explique la ministre du Travail et de la Fonction publique, les agents publics sortiront plus tôt que leurs homologues du secteur privé qui ne sont pas concernés par la réforme. Ainsi, les voies de circulation ne seront plus encombrées par l’affluence des travailleurs du privé et du public, laisse entendre la ministre pour vanter les bienfaits de la réforme.

Selon la ministre, des mesures d’accompagnement sont prévues pour la mise en application des nouveaux horaires telles que le renforcement du contrôle de ponctualité et de présence au poste, la construction progressive des cantines dans les services de l’administration sans oublier les crèches pour les femmes nourrices.

Pour en arriver à cette réforme, la ministre assure que les responsables de l’administration et les centrales syndicales, la société civile, les usagers de l’administration, les élèves et étudiants et autres ont été consultés avant et après l’étude. « C’est une approche participative », conclut-elle.