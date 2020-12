Réception des cartes nationales d’identité biométriques: 180 mille bénéficiaires bientôt servis

Les personnes en situation d’extrême pauvreté entreront bientôt en possession de leurs cartes nationales d’identité biométriques. L’Agence nationale d’identification des personnes (Anip) a réceptionné au profit de l’Agence nationale de protection sociale (Anps), chargée du volet « Assurance maladie » au Bénin, hier mardi 22 décembre à Cotonou, lesdites cartes.

Au nombre de 180 mille, les cartes nationales d’identité biométriques ont été réceptionnées, hier mardi 22 décembre, par l’Agence nationale d’identification des personnes au profit de l’Agence nationale de protection sociale (Anps). Ce lot permettra à 180 mille personnes en situation d’extrême pauvreté et présentes dans 14 communes du Bénin d’avoir accès à l’assurance maladie.

Cyrille Gougbédji, gestionnaire mandataire de l’Agence nationale d’identification des personnes (Anip) explique que les 180 mille cartes sont destinées à des Béninois qui sont dans une situation d’extrême pauvreté et qui sont éligibles à la prise en charge dans le cadre du projet « Assurance pour le renforcement du capital humain » (Arch). Il précise que sans la carte biométrique, ces personnes ne peuvent pas bénéficier de cette prise en charge et vu leur situation, le gouvernement a pris la décision de la leur offrir gratuitement. «Les extrêmes pauvres étant les privilégiés de la République, le gouvernement a décidé d’avoir un regard un peu plus favorable sur leurs demandes, ce qui a permis d’avoir aujourd’hui, la première plus grande livraison de 180 mille cartes biométriques dont les demandeurs ont pour parrain l’Agence nationale de protection sociale », a-t-il souligné. Quant aux autres demandeurs qui attendent d’être servis, Cyrille Gougbédji informe qu’ils seront satisfaits avant la fin du mois de janvier 2021 parce que toutes les dispositions ont été déjà prises pour satisfaire 35 mille autres demandeurs. Il fait savoir qu’il reste encore 100 mille cartes biométriques à livrer à l’Anps. Selon lui, en février prochain, le Centre national de personnalisation des titres sécurisés d’identité qui est un projet important du gouvernement sera rendu fonctionnel. Il va sonner, à l’en croire, la fermeture du régime des cartes d’identité non biométriques.

Référentiel

Cyrille Gougbédji ajoute que la carte biométrique au Bénin sera le référentiel pour avoir accès aux services du numérique. «L’Anip est né mais ce bébé doit faire face au gros défi du pays et nous nous organisons pour relever ce défi », a-t-il précisé. Il profite de l’occasion pour inviter les citoyens qui ne sont pas encore entrés en possession de leur cartes à la patience.

Venant Quenum, directeur général de l’Agence nationale de protection sociale et coordonnateur du projet Arch, a dit toute sa fierté d’avoir réceptionné ces milliers de cartes au profit des citoyens qui attendent depuis quelque temps afin de bénéficier des services d’assurance maladie du projet Arch. Il note que l’initiative a démarré dans sept communes pilotes et les autres communes réclamaient leur tour. « Après la phase pilote qui vient d’être clôturée, le gouvernement a autorisé la généralisation du volet « Assurance maladie » dans toutes les autres communes du Bénin », a-t-il fait savoir. Selon lui, un processus est en cours pour l’identification du reste des populations pouvant bénéficier gratuitement de l’assistance de l’Etat pour accéder à l’Assurance maladie. Il informe que dans les prochains jours, l’équipe de l’Anps descendra sur le terrain pour distribuer à domicile les cartes biométriques aux bénéficiaires afin de leur ouvrir le droit aux soins de santé gratuitement pour le compte du projet Arch.