ACCUEIL CULTURE « Actions artistiques au profit des acteurs culturels » : Une lecture (…) « Actions artistiques au profit des acteurs culturels » : Une lecture scénique emporte le public à Artisttik Africa

Une lecture scénique sur des extraits de différents ouvrages d’auteurs béninois. Au Centre culturel Artisttik Africa de Cotonou, mercredi 23 décembre 2020, la mise en scène de Carole Lokossou a emporté un public surexcité. Les rôles sont assurés par des figures confirmés de l’art de la planche et de la musique. Il s’agite entre autres de : du musicien Méchack Adjaho et des acteurs Euloge Béo Aguiar dit master cool, Barbol Migan, Sophie Mintinhoué, Mariam Dara, Josette Lopéda, Carlos Zinsou sans oublier Farouck Abdoulaye qui est aussi un scénographiste. A en croire Florent Couao Zotti, superviseur du programme ‘’Actions artistiques au profit des acteurs culturels’’ (2Apac), le challenge a été de combiner « Et les écrivains, et les metteurs en scène, et les comédiens » pour qu’ils puissent travailler en synergie. Ceci, afin de produire « des spectacles comme celle de ce soir » qui dévoilent « la culture africaine en générale et celle du Bénin en particulier ». Parlant des œuvres des auteurs béninois mis en exergue à travers cette lecture spectacle, on note : La floraison des baobabs de Hilaire Dovonon, la Première dame de Florent Eustache Hessou. Mais aussi, un extrait de l’ouvrage Amour en Infraction de Daté Atavito B. Akayi, le prisonnier de Jérôme Tossavi et pour finir PV salle 6 de Habib Dakpoga.

Par ailleurs, ces extraits ont véhiculé plusieurs thématiques. Passant par l’art dramatique, poétique, le public présent fut émerveillé par le sens comique, Théatrâl, mais aussi romanesque qu’ont fait ressentir les acteurs.