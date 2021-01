Assemblée nationale : Les députés adoptent la loi sur la biosécurité au Bénin

L’Assemblée nationale a adopté ce lundi 4 janvier 2021 en séance plénière à l’hémicycle au Palais des gouverneurs à Porto-Novo, la loi sur la biosécurité en République du Bénin. Du rapport de la Commission du plan, de l’équipement et de la production présidée par le député Barthélémy Kassa qui a présenté le dossier à la plénière, on peut retenir qu’avec l’adoption de cette loi, le Parlement a permis au Bénin de se doter d’une législation en matière de biosécurité, ce qui le classe au rang des pays respectant leurs engagements conformément à leur adhésion au Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatifs à la convention sur la diversité biologique, un Protocole qui vise à contribuer à assurer un degré adéquat de protection pour le transfert, la manipulation et l’utilisation sans danger des organismes vivants modifiés résultant de la biotechnologie moderne, en raison des risques que ceux-ci peuvent comporter pour la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique d’une part et la santé humaine d’autre part, du fait des mouvements transfrontaliers.