Retombées des nouveaux horaires de travail dans l’administration publique L’Etat va économiser 26 milliards FCFA pour l’électricité

Conformément aux dispositions du décret N°2020-577 du 09 décembre 2020, les nouveaux horaires de travail sont entrés en vigueur dans l’administration béninoise lundi 04 janvier 2021. Le secrétaire général du ministère du travail et de la fonction publique, Norbert Boccace Kanhounon, dans un entretien accordé à La Nation a expliqué la pertinence de cette réforme du gouvernement.

Suivant les explications du secrétaire général du ministère du travail et de la fonction publique, cette décision a été prise après une série d’études commanditées depuis les années 1984. Selon les résultats de ces études, « l’amplitude horaire de 2 h 30 minutes de pause est trop longue », a-t-il fait savoir. « L’organisme humain fonctionne comme un moteur diésel. Lorsqu’on le met au repos pendant longtemps, il lui est difficile de reprendre aussitôt », a expliqué Norbert Boccace Kanhounon.

A l’en croire, une autre étude comparée dans 15 pays de la sous-région a révélé qu’aucun de ces pays ne pratique la pause de 2h30.

Au cours de cette pause, les climatisations, les caméras et les lampes sont allumées, et il y a une consommation massive d’énergie électrique.

Selon le secrétaire général du ministère du travail et de la fonction publique, cela constitue une perte pour l’Etat qui pourra désormais faire un bénéfice de 26 milliards FCFA sur la consommation d’énergie.

Mieux, les parents qui avaient l’habitude de rentrer très tard pourront retourner tôt à la maison et s’occuper de leurs enfants.

Des dispositions ont été prises pour vérifier la présence des agents à leurs postes de travail, et conformément aux dispositions de la loi sur le statut général de la fonction publique, des sanctions sont prévues. Mais pour ne pas en arriver là, l’heure est à la sensibilisation, a expliqué Norbert Boccace Kanhounon.

Selon le décret du 09 décembre 2020, tout agent de l’Etat doit être à son poste de travail les matins de 8h à 12h30 et de 14h à 17h 30 dans l’après-midi.

