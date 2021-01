Des entrées qui bousculent. Michel Adjaka et Gilbert Ulrich Togbonon, sont nommés respectivement Directeur de cabinet et Directeur adjoint de cabinet (Dac) au ministère de la justice. Le conseil des…

Coup de balai au ministère de la justice : Adjaka et Togbonou nouveaux DC et DAC

Des entrées qui bousculent. Michel Adjaka et Gilbert Ulrich Togbonon, sont nommés respectivement Directeur de cabinet et Directeur adjoint de cabinet (Dac) au ministère de la justice. Le conseil des ministres de ce mercredi 6 janvier 2021, n’a pas seulement pourvu au remplacement de Thimothée Yabit, ex-Dac, condamné avec sursis dans l’affaire tricherie lors du concours de recrutement de 100 auditeurs de justice le 15 décembre 2020. Patrice Talon a carrément donné un coup de balai au cabinet du ministre de la justice et de la législation, Sévérin Quenum. Blaise Gilbert Isaac Kissezounon est nommé au secrétariat général du ministère aux côtés de deux figures très connues des justiciables, les magistrats Michel Adjaka et Gilbert Ulrich Togbonon.

C’est dire que Patrice Talon poursuit le nettoyage dans un ministère de la justice qui a été tristement au cœur de l’actualité en fin d’année 2020, notamment du fait des graves irrégularités ayant entaché l’organisation du concours de recrutement de 100 auditeurs de justice. Dans la foulée, plusieurs nominations sont aussi prononcées.

A la Cour d’appel de Cotonou, Amaté Christian Cyprien Serge Atayi est nommé 1er substitut général, Thomas Mahugnon Dassi, 3ème substitut général. A la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet), Elonm Mario Pierre-Cécil Metonou devient le nouveau procureur spécial. Et au tribunal de première instance de première classe de Cotonou, Jules Ahoga est nommé procureur de la République.