Travaux d’aménagement à l’aéroport de Cotonou: Pour l’attractivité de la destination Bénin

Depuis quelque temps, l’aéroport international de Cotonou a entamé sa mue. Cette transformation vise à offrir un espace beaucoup plus confortable aux voyageurs et à renforcer l’attractivité de la destination Bénin. Les divers travaux effectués ont été présentés, ce mercredi 6 janvier, en Conseil des ministres, le tout premier de l’année 2021.

Les divers travaux d’aménagement réalisés à l’aéroport international de Cotonou concernent la reconfiguration et l’aménagement de la zone sud dudit aéroport ainsi que les aménagements complémentaires de l’espace extérieur du pavillon présidentiel. Après avoir pris connaissance de tous les travaux réalisés, le Conseil des ministres se réjouit de la transfiguration radicale de l’aéroport de Cotonou puis, rappelle que toutes ces interventions visent à offrir un meilleur confort aux voyageurs et à renforcer l’attractivité de la destination Bénin.

Plus précisément, les travaux engagés ont pris en compte la majorité des installations de l’aéroport dont, entre autres, l’extension de l’aérogare qui passe désormais de cinq mille à 1,5 million de passagers, la rénovation du parking qui passe de 250 à 1 000 places pour les engins quatre roues, la mise aux normes des piste et accotements qui passent de dix mille à trente mille mouvements d’avions. Toujours en termes de réalisations, l’on constate l’aménagement du Airport operational data base et de nouveaux commerces dans le terminal. Tout ceci va générer dix mille tonnes de fret.

S’agissant du parking, il faut noter qu’une partie de l’espace, pouvant accueillir 180 véhicules, a été ouverte aux passagers et autres usagers des lieux. Le fonctionnement de cet espace leur permet ainsi d’accéder à l’aéroport en toute quiétude.

Notons, par ailleurs, que la recherche de l’efficacité et de la qualité des services d’assistance en escale a nécessité la mise en concession de ce volet avec une société de réputation internationale.

La rénovation de l’aéroport a été validée, le 20 mai dernier, en Conseil des ministres. Ce qui justifie ces travaux, explique le Conseil d’alors, c’est que la configuration des accès à l’aéroport (l’ancienne configuration) n’offre pas la qualité de mobilité requise aux usagers. De plus, elle contraste avec le nouveau cadre architectural de la zone aéroportuaire qui était en cours de finalisation.

Pour décongestionner les lieux et remédier aux nombreux désagréments causés aux usagers, « la société en charge de l’exploitation des accès et des parkings a proposé leur modernisation comme solution » pour mettre définitivement un terme à cette situation. C’est alors que cette proposition d’extension a été validée.

Aujourd’hui, l’aéroport de Cotonou présente un visage tout rayonnant capable d’attirer plusieurs millions de voyageurs du monde surtout les touristes, ceci, en attendant la construction de l’aéroport de Glo-Djigbé. Les deux infrastructures feront alors du Bénin, le hub de l’Afrique aux plans touristique et économique et en termes de trafic aérien. De quoi renflouer les caisses de l’Etat et favoriser la création d’emplois directs et indirects.