Désignation du duo candidat à la présidentielle: Une crise profonde s’annonce à la Fcbe

(Le parti va-t-il donner à nouveau raison à Yayi?)

Qualifié de troisième bloc politique, soutien du pouvoir de la Rupture par Yayi Boni, ancien chef de l’État et ancien président d’honneur de ce parti, la Force cauris pour un Bénin émergent tente vaille que vaille de se démarquer de cette perception, mais les faits semblent toujours le rattraper…

Le feuilleton de la désignation du duo/ ticket présidentiel (candidature au poste de président et de vice-président) à la Fcbe pour la course à l’élection présidentielle dans quelques semaines n’a pas encore livré tous ses épisodes. Une autre grosse secousse suivie de révélations pourrait intervenir dans les jours à venir au sein de ce parti se réclamant de l’opposition. Et ce, après la crise ayant enregistré la démission, il y a plusieurs mois, de son ancien président d’honneur, l’ancien président de la République, Yayi Boni. En tout cas, ça grogne au sein du parti. Et, les plaintes venant des coulisses prouvent à suffisance que les choses ne se passent pas dans les règles de l’art dans ce parti.

Depuis la rencontre devant permettre de discuter des critères de désignation démocratique du duo du parti à la faveur de primaires, rencontre qui a vu monter les adrénalines, plus rien ne va à la Fcbe. Un climat de méfiance s’est installé et certains responsables du parti se plaignent d’être écartés exprès de la gestion du parti. Des bruits de couloirs, la récente sanction prise contre de trois responsables du parti et entérinée par le Secrétaire exécutif national, Paul Hounkpè n’est qu’une trouvaille pour faire taire des résistants et empêcheurs de tourner en rond. Avec insistance, des anonymes, membres du parti vont jusqu’à confier que l’opération d’envoi de huit prétendus candidats sur le terrain pour aller conquérir, chacun, les 16 parrains en vue de connaître le ticket présidentiel, n’est qu’un trompe l’oeil. Sauf revirement de dernière minute, les identités de ce duo sont déjà connues par un cercle restreint du parti. Il se murmure que dans quelques jours, la fumée blanche ne propagera pas dans le ciel le nom de Théophile Yarou Secrétaire exécutif national adjoint du parti, comme cela a été agité dans l’opinion par nombre de Béninois qui le voyaient en duo avec Paul Hounkpè pour affronter le duo de la Mouvance au pouvoir. L’ancien ministre de la Défense nationale de Yayi Boni, contre sa volonté, pourrait se retrouver à la touche. C’est son ancien collègue de l’Enseignement secondaire et Conseiller politique du parti, Alassane Soumanou Djimba dit Gatéri qui pourrait avoir cette chance d’être avec l’ancien ministre de la Culture et Secrétaire exécutif national du parti, Paul Hounkpè. Et quand, à l’arrivée, c’est réellement le duo Soumanou Djimba et Paul Hounkpè qui est rendu public pour défendre les couleurs du parti à la présidentielle, une profonde crise risque de s’installer au sein du parti. Déjà, l’ancienne ministre Christine Gbedji Vyaho annonce les couleurs de la fronde. Elle qui fait partie d’ailleurs des trois cadres sanctionnés, au même titre que l’ancien Directeur général de l’Office national du bois, Clément Koutchadé qui, curieusement, se retrouve parmi les huit candidats Fcbe à la recherche de parrains.

Dans une lettre rendue publique il y a quelques jours, l’ancienne ministre de Yayi Boni ne se retrouve pas dans la sanction prise le 7 janvier 2021 par le parti. Elle a donné sa part de vérité et a fait des révélations. Même Théophile Yarou a exprimé sa désapprobation quant à cette sanction. Ça sent donc le roussi au sein de la Fcbe en cette veille de l’élection présidentielle.

Worou BORO