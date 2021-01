Choix d’un candidat pour la présidentielle 2021: Le Prd peine à porter Talon

Le Parti du Renouveau démocratique n’est pas pressé pour ce qui est du choix de son candidat à la présidentielle de 2021 au Bénin. Déjà cinq jours que le chef de l’État a officialisé sa candidature pour succéder à lui-même. Mais du côté du parti Arc-en-ciel, cette déclaration de Patrice Talon n’a visiblement fait ni chaud ni froid au cœur. En tout cas, jusque-là, aucune réaction officielle du parti. Dans un contexte où la plupart des formations politiques alliées de la Majorité au pouvoir ont déjà désigné le président Talon comme leur candidat à ces joutes électorales et se sont même engagées à l’accompagner à la victoire, cette posture des Tchoco-tchoco laisse libre cours aux supputations. En effet, on se souvient qu’aux travaux de l’Université de vacances couplés avec la célébration des noces de perles du Prd, en septembre 2020 à Porto-Novo, les militants Tchoco-tchoco à ce double événement n’ont pas occulté la question du candidat à soutenir par le parti pour la présidentielle. Ils avaient estimé que cette question hautement politique et stratégique dépasse les compétences de l’Université de vacances et s’en sont remis à la décision du Conseil national et/ou du Congrès du parti. Selon ce qui avait été arrêté, cette instance du parti devrait se prononcer au plus tôt pour novembre et au plus tard pour décembre. Mais passés ces deux mois de l’année dernière, et bientôt vingt jours dans le mois de janvier de la nouvelle année 2021, rien à se mettre sous la dent. Aucun nom officiel de candidat pour l’instant. Le président Adrien Houngbédji et les siens n’arrivent-ils pas à s’accorder sur un nom? Si non, qu’est-ce qui bloque la divulgation du candidat ou du duo de candidats sur lequel le parti a jeté son dévolu ? Le Prd garde-t-il dent contre Patrice Talon pour la non participation du parti, contre sa volonté, aux législatives de 2019 et l’échec du parti aux Communales de 2020?

Difficile pour l’heure de s’aventurer sur une piste de réponse quand bien même, à y voir de près, certains membres du parti ont mobilisé du monde pour saluer la visite du chef de l’État, il y a quelques jours à Porto-Novo, et ce dans le cadre de la tournée nationale dite de reddition de compte effectuée dans toutes les communes du pays. Dans le même temps, d’autres membres du parti critiquent sévèrement le pouvoir sur les réseaux sociaux. Ce qui est sûr, le parti Arc-en-ciel n’a que quelques jours devant lui pour clarifier sa position et pourquoi pas la motiver.

Worou BORO