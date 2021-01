Protection des enfants et assainissement des Cape : Le Gouvernement démarre la fermeture des orphelinats non en règle

L’assainissement des Centres d’Accueil et de Protection des Enfants annoncé par le Gouvernement est désormais entré dans sa phase active. Malgré les recommandations, avertissements et mises en garde faits par les services compétents de l’Etat, des promoteurs continuent de résister.

Dans l’après-midi du mercredi 13 janvier 2021, Madame Véronique TOGNIFODE, Ministre des Affaires Sociales et de la Microfinance et Monsieur Sévérin Maxime QUENUM, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et de la Législation accompagnés du Procureur de la République et des agents de la Police Républicaine sont allés mettre sous scellé l’orphelinat dénommé « Cité des Enfants » de la Fondation Universelle pour la Paix et le Développement ( FUPD), sis à Takon, dans la commune de Sakété.

Conformément aux exigences du Décret N° 2012-416 du 06 Novembre 2012, il est mis fin aux activités de cet orphelinat jusqu’à nouvel ordre. Un signal fort à l’endroit des promoteurs indélicats de CAPE qui continuent de résister au respect des textes en vigueur. A l’occasion, la Ministre Véronique TOGNIFODE a rappelé les différentes démarches menées depuis l’étape d’inspection, de la vérification jusqu’à la fermeture. Elle a rassuré que des dispositions ont été prises pour que les enfants qui étaient dans ce centre soient transférés ailleurs pour une prise en charge adéquate. Elle a annoncé que d’autres Centres sont sur la liste rouge et subiront le même sort très prochainement, car, a-t-elle précisé, « la protection de l’enfant est un secteur qui tient à cœur au Gouvernement du Président Patrice TALON ».

Le Garde des Sceaux a indiqué, quant à lui, qu’en dehors de la fermeture, les promoteurs de ces centres sont exposés à des sanctions pénales. Il a réaffirmé la détermination du Gouvernement à ne plus laisser le désordre perdurer dans ce secteur. La délégation ministérielle, avant de quitter Sakété, s’est rendue dans le CAPE qui accueille désormais les pensionnaires du centre fermé pour s’assurer qu’ils se portent très bien.