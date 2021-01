Scrutin du 11 avril prochain:L’Up pour la continuité de la dynamique

Réunis en session extra-ordinaire, le week-end dernier, à Abomey-Calavi, les membres du bureau politique élargi du parti Union progressiste (Up) ont désigné, à l’unanimité, le président Patrice Talon comme leur candidat à la présidentielle du 11 avril prochain. A cet effet, ils s’engagent à mouiller le maillot pour sa réélection et à le soutenir durant son mandat.

Sans surprise, les membres de l’Union progressiste (Up) ont désigné le président Patrice Talon comme le candidat de leur parti à l’élection présidentielle du 11 avril 2021. Une décision qui intervient juste au lendemain de la déclaration d’Adjohoun à travers laquelle le chef de l’Etat a répondu favorablement à l’appel de ses partisans qui l’invitent, de jour comme de nuit, à briguer un second mandat. Pour une victoire éclatante du président-candidat, le bureau politique élargi de l’Up, lors de sa session extraordinaire, samedi dernier, invite les militants du parti à se mobiliser pour conduire, de concert avec tous les patriotes et démocrates, une campagne électorale participative, dynamique, pacifique et triomphante. Les membres du bureau invitent également les citoyens béninois épris de paix et de justice à œuvrer pour la victoire du président Patrice Talon, ceci, afin de garantir un avenir prometteur à chacun et à tous.

S’agissant de la désignation du candidat au poste de vice-président, le bureau politique donne son feu vert à la direction exécutive nationale de l’Up, pour mener toutes les concertations avec les autres forces politiques de la majorité présidentielle afin d’identifier, désigner et communiquer au candidat Patrice Talon le nom de son colistier.

Notons qu’au cours de la rencontre, deux résolutions ont été prises par les participants. A travers la première, le bureau politique élargi donne mandat à la direction exécutive nationale pour s’assurer du parrainage des candidats président et vice-président désignés par le parti. La dernière résolution est relative au parrainage des autres candidats. A cet effet, le bureau politique élargi de l’Up exhorte les maires et les députés élus sous la bannière du parti à parrainer tout candidat soutenu par une formation politique légalement reconnue au Bénin.

Par Ariel GBAGUIDI