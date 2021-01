Projet Académique Francophone de Tennis au Bénin Jean-Claude Talon et une délégation en audience au palais de la Marina ce jour

Le président de la Fédération béninoise de Tennis, Jean-Claude Talon accompagné d’une délégation chargée de la mise en forme du projet Académique Francophone de Tennis au Bénin seront reçus en audience par le chef de l’État, au palais de la Marina ce jeudi 21 janvier à 12 heures.

Depuis la brillante présentation du projet du Bénin pendant le Tournoi de Roland Garros à Paris en Juin 2018, par le Président de la Fédération Béninoise de Tennis et le Ministre des Sports, de la Culture et du Tourisme, le Président de la Fédération monsieur Jean-Claude TALON, en tant que initiateur du projet, a associé un consultant expert avec sa structure de communication Samarcande Sarl pour accompagner l’émergence du projet Académique Francophone de Tennis au Bénin, parrainé et introduit par la lettre officielle du ministre Oswald HOMEKY.

Ainsi, la mise en forme de l’Académie sera assurée par l’expert consultant Jean-Frederic PIANELLI et sa structure.

Le projet évolue et suit un chronogramme (même si ce dernier a été quelque peu perturbé par la pandémie de COVID-19 qui n’a épargné aucun secteur)

Ainsi, dans ce contexte de progression, le Président de la Fédération Béninoise de Tennis, monsieur Jean-claude TALON va conduire une délégation en audience auprès de Son Excellence Monsieur Le Président de la République, le jeudi 21 Janvier 2021 à 12 heures au palais de la Marina.

La délégation sera composée de :

Monsieur Daniel CHAUSSE, Président de l’Association des Fédérations Francophones de Tennis et Vice-président de la Fédération Française de Tennis.

Monsieur Alain DOLIUM, Associé de Technology For Humanity, Fonds d’Investissement de Londres.

Monsieur Jean-Frederic PIANELLI, Directeur Général de l’Agence de Communication SAMARCARDE SARL, Expert Consultant.

