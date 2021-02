Candidats à la Présidentielle 2021 : Aïvo-Madougou, le duo de l’opposition

Après la désignation de Reckya Madougou et de Yves Patrick Djivo comme duo provisoire du parti « Les Démocrates », la Conférence des présidents du Front pour la Restauration de la Démocratie (FRD), la plateforme de l’Opposition s’est réuni pour décider du choix définitif de son duo pour la Présidentielle du 11 avril 2021. A l’issue des concertations, Joël Aïvo et Rekyath Madougou ont été désignés duo définitif du FRD. Joël Aïvo est candidat au poste de Président de la République et sa colistière Rekyath Madougou, Vice-Président.

Dans un communiqué rendu public à l’issue de la rencontre, la Conférence des Présidents du FRD demande aux entités dont les candidats sont désignés de transmettre les dossiers desdits candidats au Président du Front ce Jeudi au plus tard à 11h.

Dans un entretien ce jeudi matin sur Frissons radio, Eugène Azatassou, militant de « Les Démocrates » a donné quelques précisions sur le processus de désignation du duo de l’opposition.

<< Nous avons dégagé à notre niveau le duo Madougou-Djivo. Mais c’est un choix quasi provisoire puisqu’il doit être soumis au FRD. Après, les candidats définitivement retenus iront déposer leurs dossiers à la CENA sans les parrainages. Car nous n’avons pas à aller négocier les parrains auprès du pouvoir. Ainsi, nos militants constateront eux-mêmes que ce sont les réformes du pouvoir qui les ont empêchés de prendre part à l’élection présidentielle >>, a expliqué M. Azatassou.

Les derniers dossiers de candidature à la présidentielle du 11 avril doivent être enregistrés ce jeudi à la CENA avant minuit.

D. M.