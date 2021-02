Présidentielle d’avril 2021 au Bénin : les Démocrates déposent enfin leur (…) Présidentielle d’avril 2021 au Bénin : les Démocrates déposent enfin leur dossier

La délégation du parti « Les Démocrate » se présente enfin à la Commission Electorale Nationale Autonome. Cette délégation conduite par ERic Houndété, président de cette formation politique est venue déposer le dossier de candidature du duo Reckya Madougou et Patrick Djivo. Madougou est donc la cadidate de ce parti de l’opposition avec pour colistier Patrick Djivo. Ils sont tous deux membres de la délégation avec Nouréini Atchadé pour le déppot du dossier.

On peut donc dire que les violons ont été accordés et le ciel s’est éclairci sur cette formation politique.