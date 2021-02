Dans sa dynamique de conquête d’un marché plus diversifié et riche de ses acteurs, United Bank for Africa (UBA BENIN) s’est adjugé une cible de choix dans sa gamme de…

UBA BENIN, PARTENAIRE DE CHOIX POUR INSTITUTIONS, ONG, AMBASSADES ET AGENCES MULTILATERALES.

Dans sa dynamique de conquête d’un marché plus diversifié et riche de ses acteurs, United Bank for Africa (UBA BENIN) s’est adjugé une cible de choix dans sa gamme de portefeuilles. A l’échelle du Groupe et sous l’impulsion de son président M. Tony O. Elumelu, toutes les filiales de UBA ont depuis 2020, une entité pour s’occuper particulièrement des Ambassades, ONG, Institutions et Agences Multilatérales. Pas étonnant pour une institution financière leader, stratégiquement positionnée au niveau mondial avec des opérations dans 20 pays africains et trois grands centres financiers aux États-Unis, au Royaume-Uni et en France.

Dès lors, UBA souhaite se positionner comme la banque de choix pour ce portefeuille assez particulier. Ainsi, la banque s’emploie à fournir des solutions complètes aux besoins bancaires mondiaux et locaux de ces secteurs en Afrique subsaharienne.

Cette vision du groupe UBA est déjà implémentée au niveau de la filiale du Bénin. Le dynamisme de la jeune équipe de l’entité EMDOs de UBA BENIN se met déjà en branle et n’a qu’une ambition : proposer des services sur mesures aux différentes cibles et être du coup un partenaire privilégié et incontournable.

Des offres diversifiées et sur mesures

La Division EMDOs de UBA BENIN offre à son portefeuille, des solutions adéquates dans différents domaines du marché financier. Elle identifie, propose et accompagne ses clients de l’ouverture de leur compte jusqu’aux suivi quotidien de leurs comptes en passant par les différentes transactions(réception ou retrait de fonds) qu’ils opèrent avec des produits innovants et compétitifs adaptés à leurs besoins réels.

Une palette de solutions digitales.

Nous disposons d’une gamme de produits électroniques qui vous permettent d’accéder de manière sûre et pratique aux informations relatives à votre compte bancaire et d’effectuer des transactions bancaires via votre téléphone portable et d’autres terminaux connectés au Web.

Le transfert international d’argent est un service de paiement électronique rapide et sécurisé qui permet de transférer des fonds du Bénin vers d’autres pays et vis versa.

Pour faciliter les dépenses au cours des divers déplacements des cadres et agents des différents segments de notre portefeuille, nous vous proposons notre solution de carte visa prépayée. Cette carte peut également servir dans le cadre de la gestion de certaines dépenses de fonctionnement (approvisionnement en gasoil ou essence par exemple pour les groupes électrogènes et les véhicules de fonction).

Elle est acceptée au niveau international dans tous les points d’acceptation de Visa et MasterCard. La carte peut être utilisée pour les transactions aux guichets automatiques, aux points de vente et sur le web.