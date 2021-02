Au terme d’un scrutin transparent, équitable et consensuel compatible au retour de notre Démocratie, de l’Etat de Droit et de nos libertés fondamentales, le parti, promet que si sa candidate…

Les vœux du comité stratégique du parti: « Les Démocrates » Résumé de la vision des Démocrates

Au terme d’un scrutin transparent, équitable et consensuel compatible au retour de notre Démocratie, de l’Etat de Droit et de nos libertés fondamentales, le parti, promet que si sa candidate est élue, s’engage à injecter près de 6 milliards de dollars soit environ 3000 milliards de CFA dans l’économie dans les six mois suivant son élection pour réduire la misère et le chômage des jeunes. Ces ressources sont disponibles et concessionnelles via la Communauté Internationale et sont immédiatement injectables dans les 3 mois qui suivront l’élection de sa candidate si elle est autorisée par le Peuple.

Particulièrement au titre des mesures pour faire face au COVID19, les démocrates proposent des mesures keynésiennes pour booster la Demande intérieure et améliorer l’offre :

la hausse du SMIG, du salaire des enseignants et fonctionnaires civiles comme militaires , la vaccination des béninois contre le COVID19, la redistribution gratuite de revenus et de microcrédits aux ménages pour soutenir leur pouvoir d’achat, subventions des loyers, des enseignants, la gratuité de la formation professionnelle et technique, la gratuité des soins de santé aux enfants de moins de 5 ans, une tranche sociale effective et gratuite de 0 à 40 KWH pour l’électricité et de 0 à 10 m³ pour l’eau, la césarienne gratuite, la mise en place du RAMU, la baisse de la pression fiscale, distribution subventionnée de motos électriques, aux zemidjans et assimilés sans oublier les autres métiers : artisans, artistes, pêcheurs, agriculteurs, professions libérales, femmes des marchés, les jeunes etc.

Une forte diversification agricole avec comme objectif la transformation sur place de nos matières premières, le montage sur place des tracteurs agricoles, les infrastructures agricoles (barrages, NTIC, pistes rurales, intrants agricoles subventionnés, eau et assainissement pour tous etc.). L’ école gratuite pour tous, l’accélération de la gratuité de l’école pour tous, l’ alphabétisation tout au long de la vie.

Personne ne restera sur le quai de la pauvreté et le patrimoine national appartiendra à tous les béninois.

Développer le numérique, transports routiers et aériens, ports, sécurité de tous seront les priorités immédiates.

La démocratie, les droits de l’Homme, les libertés fondamentales, paix, stabilité, unité nationale dans un système démocratique basé sur la gestion participative et la gestion concertée des affaires de notre pays le Bénin seront les socles de l’émergence et de la transformation économique de notre pays.

Le Parti «Les Démocrates» renouvelle au peuple béninois ses meilleurs vœux de foi solide en Dieu le créateur, détenteur du projet de développement pour chacun(e) et chacun et pour le Bénin. Puisse le Miséricordieux toucher le cœur de chacun afin que le Bénin baigne dans l’amour réciproque, l’unité et la solidarité nationale.

Le Parti souhaite que chacun prie intensivement pour la paix pour que prévalent la liberté , l’ accès équitable aux services publics et aux institutions indépendantes notamment le système judiciaire au cœur de la démocratie, nécessaire à la bonne gouvernance des affaires de notre pays.

À la veille de ce scrutin, le Parti souhaite intensivement que par nos prières, la Providence puisse créer un environnement pour un consensus dans la mise en œuvre du processus électoral qui nous conduisent à un scrutin inclusif, ouvert, paisible, pacifique, équitable et transparent. Ce qui suppose le courage politique pour les dirigeants d’accepter une table ronde de toutes les forces vives de la nation et de la société civile pour prendre en compte les aspirations du peuple, centrées sur l’implication de l’opposition dans les lois et le processus électoral.

Le parti promet de l’espoir à ce peuple pour peu que le Président Talon puisse prendre de la hauteur pour que tous les fils de ce pays se retrouvent pour se parler y compris nos frères qui croupissent dans les prisons et ceux qui sont contraints en exil à cause de leurs opinions. Une loi d’amnistie s’avère indispensable pour la conduite de l’agenda qui s’annonce.

Le parti renouvelle sa gratitude à toutes les institutions internationales depuis les Nations Unies en passant par l’Union Africaine, l’Union Européenne, la CEDEAO et les bilatéraux. qui aujourd’hui s’efforcent de nous accompagner. C’est pourquoi en particulier le parti souhaite vivement que le Président Talon soit sensible aux cris du cœur de tout un peuple qui lui demande de mettre en œuvre les arrêts de la Cour Africaine des Droits de l’Homme dont le Bénin est Etat- Partie et adhérant parce que membre de l’Union Africaine. C’est le lieu de de souligner notre engagement à renforcer la légitimité internationale de notre pays par l’élargissement de sa carte diplomatique et de son rayonnement.

Sur la base des décisions de cette Cour, le peuple souverain, détenteur du pouvoir suprême doit élire librement son Président de manière à ce que ce dernier puisse prêter serment le 6 Avril 2021 à Porto-Novo, notre capitale. Ce peuple doit pouvoir choisir sur la base des projets de société pour ce scrutin qui doit être ouvert celui qui aura la lourde charge de présider les destinées de notre pays au cours des cinq (5) prochaines années.

Quant aux Démocrates, nous croyons fermement que la corruption constitue une menace importante et une régression réelle de notre pays pour une croissance économique inclusive et sa transformation, génératrice d’emplois pour tous nos jeunes et nos citoyens. Le parti s’investira pour la constitutionnalisation de la lutte contre les crimes économiques.

En attendant que le projet de société ne soit décliné dans ses différents compartiments, le parti est conscient de ce qui suit : il y a un lien entre d’une part la bonne gouvernance politique , démocratique, économique, sociale, respect des droits de l’Homme, respect des libertés fondamentales , économiques et solidaires et d’autre part la transformation structurelle de notre pays.

En d’autres termes, les arrêts de la Cour nous ont déjà donné le chemin à suivre sur le plan politique.

Au plan économique, on peut dire que la fiabilité macroéconomique fondée sur une gestion efficace des finances publiques et de l’environnement des affaires influe sur la transformation structurelle, laquelle renforce davantage la bonne gestion des finances publiques et les investissements nationaux comme étrangers . Le cadre règlementaire influe sur la transformation structurelle, laquelle renforce ce cadre règlementaire efficace.

Le système monétaire et financier inclusif influence la transformation structurelle, laquelle renforce davantage le système monétaire et financier.

Sur cette base, le parti « Les Démocrates » a déjà son programme sur les points suivants :

1) le renforcement de la transparence et de l’obligation de rendre compte, c’est à dire surtout la fin des flux financiers illicites et la corruption.

2) le renforcement de la gestion participative car l’absence d’une approche participative laisse le champ libre à la corruption, laquelle aggrave notre misère.

3) Le renforcement de la qualité des institutions de gouvernance désormais indépendantes et contrôler leurs interactions afin d’aboutir à la paix, à la stabilité et au développement.

4) la modernisation sera au cœur du programme car source de promotion de l’implication des populations et des pôles de développement.

Le parti ne perdra pas de vue l’implication de tout un peuple à la diversification économique et au développement du secteur privé aidée par des agences de régulation, des autorités fiscales et douanières. De même il ne perdra pas de vue l’importance de la soutenabilité de notre endettement, la stabilité macro-économique, bâtie sur un pacte de stabilité, de croissance et de solidarité. Une planification organisée par la mise en place d’un bureau central de planification. Le parti entend faire du Bénin un des acteurs impulsant la coopération régionale et internationale. Le renforcement de la CEDEAO et la COPAZ ( Nigeria, Togo, Ghana) sera déterminante.

Les programmes déjà retenus garantissent l’ emploi pour tous, l’ éducation pour tous, la formation professionnelle et technique pour tous surtout la jeunesse, le système sanitaire sécurisant pour tous, des infrastructures routières, ferroviaires, numériques, aériennes à la disposition de tous sur la base de partenariats publics privés sous la supervision de toutes les institutions indépendantes. Les autres défis du siècle, tels que la transition énergétique (énergie propre, panneaux solaires, hydroélectriques , éoliennes, les changements climatiques….)

Pour les Démocrates le Bénin sera le Bénin du peuple et non celui d’un clan. En 6 mois le parti garantit à cette jeunesse une gestion keynésienne de notre économie basée sur un plan Marshall relançant la demande et l’offre d’un coût total de 6 milliards de dollars déjà identifiés pour mettre fin à la misère et au chômage des jeunes. Ces ressources seront injectées dans l’économie si la candidate du parti est autorisée à concourir sur la base d’un scrutin transparent et inclusif et si elle est élue. Si elle n’est pas élue, le parti coopèrera pour le bonheur, la paix , la stabilité et la sécurité du Bénin et des citoyens du Bénin et du monde .

Ces engagements seront tenus et le peuple souverain le jugera sur cette base. La solidarité nationale sera la priorité des priorités. Personne ne sera laissée sur le quai de la pauvreté soit un Bénin qui sera au rendez vous des objectifs de développement durable en 2030 au niveau des Nations Unies et en 2063 au niveau de notre continent.

La paix, la non violence, l’amour du prochain, le dialogue à tous les niveaux, l’égalité des chances, la diversité dans l’unité nationale doivent être notre boussole.

La Providence propulsera le Bénin aux sommets des sommets

Bonne année à tous, une année de sanctification pour tous.

Debout pour un Bénin Uni, Démocratique, libre, égalitaire, Fraternel, Travailleur Transformé économiquement socialement et solidairement : Égalité de chance, égalité d’accès aux services publics ,aux institutions indépendantes et à la Sécurité de tous.

C’est pour bientôt

Comité de stratégie du Parti