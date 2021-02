Promesses de Talon au Congrès du Prd: Les militants dubitatifs

Tenu le samedi 6 février 2021 à Porto-Novo, le congrès extraordinaire du Parti du renouveau démocratique (Prd) de Maître Adrien Hounhbedji a été honoré par la présence du candidat de leur choix pour les élections présidentielles prochaines, le président Patrice Talon. Ainsi, après l’Udbn de Claudine Afiavi Prudencio il y a une semaine, Patrice Talon a donc décidé d’honorer son partenaire politique Adrien Houngbédji et son parti. C’était la liesse populaire à Porto- Novo. Seulement la joie n’a pas été trop profonde malgré les promesses du nouveau départ et de la gestion du pouvoir désormais avec le Prd faites par le président Patrice Talon.

Les militants un peu dubitatifs et sceptiques ont vite repris leurs esprits. Talon a eu droit à un accueil chaleureux dans la cité des Aïnonvi de la part des militants Tchoko-tchoko venus nombreux exprimer leur attachement à leur parti politique. Le candidat à la présidentielle Patrice Talon est allé apporter son appui au Prd dans le cadre de son congrès extraordinaire. Cette fois-ci, le président n’a pas fait la surprise, comme avec l’Udbn de Claudine Prudencio, mais son arrivée a été prévue et annoncée par le parti. Il s’agit pour le président Talon, de venir reconnaître au Prd son soutien aveugle à son régime et sa résilience pour les coups durs reçus. Pour le Prd, il s’agit de réitérer son soutien indéfectible au chantre de la Rupture dans le cadre de sa candidature pour les élections présidentielles prochaines. Talon encense Houngbédji Talon et Houngbédji apparaître encore côte-à-côte ! Cela a étonné plus d’un des militants et observateurs.

D’ailleurs cela a été le premier point abordé par le président Patrice Talon Après le bain de foule et lorsque vint le temps de prendre la parole. Patrice Talon a été direct. Il a salué le sens de l’honneur et de la dignité du Prd et de son leader charismatique. « Parfois en politique, le choix n’est pas celui du coeur mais plutôt de la raison. J’ai toujours été un fidèle du président Adrien Houngbédji et du Prd. Ma présence ce matin parmi vous, au-delà de vos résolutions que je viens d’entendre, ma présence ici est le signe d’un nouveau départ entre moi et le Prd dont je suis un militant. Le Président Adrien Houngbédji m’a fait une confiance aveugle et je lui suis reconnaissant. Une confiance aveugle affective. Mais est-ce que la confiance affective

nous a envoyé dans le décor ? Non, je suis tenté de le dire. Moi je ne cherche pas à être parfait mais à être

animé toujours de bonne foi. Je peux me tromper mais que Dieu m’anime toujours de bonne foi », a dit Patrice Talon à l’assistance. « Les réformes politiques engagées ne visaient pas à faire disparaître le Prd mais plutôt tous les partis politiques pour de grands regroupements. Je le dis haut et fort et je l’assume. Pensez-vous que je suis proche d’un des partis qui ont formé le Br ou l’Up que le Prd ? Je défie quiconque qui pourra dire le contraire dans la salle. Je suis plus proche du Prd que de ces partis politiques qui ont formé ces deux blocs », a poursuivi le Président Talon qui a aussi salué la témérité du Prd et de ses militants malgré les préjudices causés par les réformes politiques engagées. Promesses électorales ou paroles d’honneur ? « Le Prd est resté solide. Les militants sont restés solides. Malgré les préjudices. Le Prd n’a jamais manqué de siéger au Parlement. Le Prd n’est pas au Parlement mais le parti est resté solide. Le parti a gagné. Si je n’ai pas envie de faire quelque chose, je ne le dis jamais. Il est maintenant temps qu’on répare les préjudices », a-t-il déclaré à ce propos. Il a promis désormais corriger le tir envers le Prd après sa victoire au soir du 11 Avril 2021. Il a promis faire la promotion du Prd afin de le rendre plus fort, plus grand et plus haut. Pour Talon, le Prd doit travailler pour ne plus être “faiseur de roi”. Ce sont des mots, des promesses dont les militants Prd ne peuvent que se contenter pour l’instant. L’avenir dira si ce n’est pas des promesses électorales encore que, ne dit-on pas que les promesses électorales n’engagent que ceux qui y croient?

Kola PAQUI