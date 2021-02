Les Démocrates”/ Tractations sur le parrainage: Reckya Madougou fait des déballages et met au défi l’Up

Au cours d’une sortie médiatique, vendredi 12 février à Cotonou, la candidate au poste de présidente désignée par “Les Démocrates” pour le compte de la présidentielle réplique à l’Union progressiste (Up), quant au sujet des tractations sur le parrainage. À travers explications et déballages, Reckya Madougou balaie de revers les arguments avancés par Orden Alladatin et cie, tout en leur lançant un défi.

Des députés de l’UP, en accusant “Les Démocrates” et notamment son Président Éric Houndété d’avoir refusé le parrainage, c’était sans compter sur la réaction de Reckya Madougou. Dans une réponse du berger à la bergère, la candidate désignée par ce parti de l’opposition au poste de Présidente pour la présidentielle du 11 avril 2021 est revenue sur les coulisses du parrainage proposé au parti, par l’UP. En commençant par donner des explications sur le parrainage lui-même, elle a fait savoir que ce n’est pas l’idée qui est remise en cause. Mais plutôt le type de parrainage proposé et ses corollaires. Mieux, elle évoque que si l’on doit s’en tenir strictement à l’article 132 du code électoral et à l’article 44 de la Constitution qui, à l’entendre, est tripatouillée par le régime de Patrice Talon, ”nul ne peut être candidat aux fonctions de président de la République ou de vice-président de la République s’il n’est dûment parrainé par un nombre de députés et/ou de maires correspondant à au-moins 10% de l’ensemble des députés et des maires. « Ces dispositions de la loi sont intuitu personae, c’est-à-dire que chacun des candidats Président et vice-président doit remplir toutes ces conditions individuellement. En considérant que le Bénin ne compte que 77 maires et 83 députés soit 160 au total” ; il s’en suit que Patrice Talon et les siens ont décidé de limiter tant que cette loi serait en vigueur, le nombre de candidats à toute élection présidentielle à seulement 5 duos, chacun devant obtenir 32 parrainages », a-t-elle expliqué avant de déclarer le seul fil d’Ariane est la Cour Constitutionnelle, qui seule en dernier ressort, peut, à l’écouter, constater l’inapplicabilité de cette clause du parrainage en prenant une décision pour l’annuler ou revoir les conditions de son applicabilité.

Des déballages…

En entrant dans les coulisses du parrainage proposé au parti “Les Démocrates” par des députés de l’UP qui, par ailleurs, ont accusé Éric Houndété d’avoir refusé ce parrainage, Reckya Madougou fait des révélations. À la suivre, contrairement à ce qu’ont déclaré les députés conférenciers, elle dit avoir pris de bonne foi, contact avec des députés et maires, qu’elle a encore les traces des conversations et échanges eues, avec ces derniers. « Et d’ailleurs, ma décision d’être candidate a été accélérée par certains de leurs députés et leurs maires qui sont venus me chercher pour me dire: “Madame, venez nous sauver, nous sommes avec eux, mais nous avons le couteau au cou. Nous connaissons votre courage et nous savons que si vous le voulez, nous allons ensemble délivrer ce pays” », a-t-elle dit. Dans le même registre, elle dit avoir noté une incohérence dans les déclarations des députés de l’UP qui ont affirmé que le parti n’a mené aucune démarche vers eux. En rétorquant faux, Reckya Madougou révèle que le fait d’avoir reconnu qu’un seul député a été contacté par elle confond déjà leur déclaration. En les mettant au défi de lui prouver le contraire, elle se dit prête à rendre publique les conversations qu’elle a eues avec les autres élus qui étaient prêts à la parrainer mais dont les parrainages ont été pour elle, confisqués par les chefs de partis. En ce qui concerne les accusations contre Éric Houndété, Reckya Madougou a aussi des choses. « Le député Gbénonchi a effectivement appelé le Président Éric Houndété pour lui proposer des parrainages à condition que ce soit lui qui soit le candidat des Démocrates et non Madame Madougou. Il lui a dit ceci: “On sait qu’ils veulent nous évincer pour une autre candidature. Ne cédez pas. Tenez bon. Si c’est vous, on vous donnera les parrainages.” C’est lorsque cette tentative honteuse de déstabilisation de notre parti a échoué qu’ils se sont rabattus sur les camarades Kohoué et Agossa.

Ils n’ont voulu parrainer que les candidats qu’ils savent qu’ils peuvent battre. Tout ce que nous leur demandons, c’est d’ouvrir la compétition et nous allons les battre par les urnes », évoque-t-elle. Tout en revenant sur la vision du parti pour le Bénin, Reckya Madougou demande à la mouvance de laisser Boni Yayi tranquille, puisqu’il, selon ses propos, ne s’occupe pas d’eux.

J.G