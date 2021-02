Familles, amis et collègues ont rendu un hommage ce samedi 13 février 2021 au défunt Me Marcellin Zossoungbo, président de la Chambre nationale des Huissiers de justice du Bénin. La…

Obsèques: Le monde judiciaire rend hommage à Me Zossoungbo

Familles, amis et collègues ont rendu un hommage ce samedi 13 février 2021 au défunt Me Marcellin Zossoungbo, président de la Chambre nationale des Huissiers de justice du Bénin. La cérémonie a eu lieu au tribunal de Cotonou en présence du Président de la Cour constitutionnelle, Professeur Joseph Djogbénou.

Me Marcellin Zossoungbo est passé de vie à trépas le dimanche 31 janvier 2021. A la cérémonie d’hommage, le Président de la Cour constitutionnelle Djogbénou a au nom des Institutions de la République, présenté les condoléances aux familles du défunt et au monde judiciaire.

« Je rends hommage à un ami, un frère, à un compagnon. C’est un adieu rempli d’espérance. Son départ nous presse de vivre », affirme M.Djogbénou. Ce dernier garde un bon souvenir de Me Zossoungbo.

Spécialisé dans la rédaction, la signification et la notification des actes extrajudiciaires, Me Zossoungbo est décédé à l’âge de 52 ans. Il laisse derrière lui, une veuve et des enfants.