Présidentielle 2021: Les trois duos attendus jeudi prochain pour les visites médicales

Les duos Alassane Soumanou Djimba- Paul Hounkpè, Patrice Talon- Mariam Chabi Talata et Corentin Kohoué- Irénée Agossa, tous candidats à la présidentielle du 11 avril prochain et provisoirement retenus par la Commission électorale nationale autonome (Cena) sont attendus, jeudi 18 février devant le collège des médecins assermentés qui constatera l’état général de leur bien-être physique et mental.

Les visites médicales seront conduites par Lucien Dossou-Gbété, médecin interniste, président de la Plateforme du secteur sanitaire privé du Bénin, Léopold Houétondji Codjo, médecin cardiologue, agrégé en cardiologie à la Faculté de médecine de l’Université de Parakou et Grégoire Magloire Gansou, professeur de psychiatrique à la Faculté des sciences de la santé à Cotonou.

Les trois médecins qui ont prêté serment, mercredi 10 février devant la Cour constitutionnelle, auront la mission d’examiner chaque candidat suivant les principes de la charte de la médecine et de rendre les résultats exacts conformément aux dispositions prévues par la Constitution béninoise. Ils devront, chacun selon sa spécialité, procéder à l’examen clinique détaillé de chacun des candidats, prescrire les examens paracliniques appropriés, rédiger et déposer une observation médicale selon le protocole, dire si le candidat jouit d’un état complet de bien-être physique et mental, c’est-à-dire s’il est apte à exercer la fonction présidentielle ou de vice-président de la République. Les travaux des trois médecins seront sanctionnés par un rapport unique pour chaque candidat selon le même protocole classique et dans lequel seront consignées les anomalies et la conduite à tenir ainsi que les commentaires subséquents et la conclusion qui s’impose.

Mais avant jeudi prochain, la Cour constitutionnelle examine demain les recours formulés par les candidats recalés par la Cena pour une raison ou une autre. Selon des indiscrétions, la haute juridiction a enregistré une dizaine de recours dont certains bien avant la publication de la liste provisoire des candidats par la Cena.

Thibaud C. NAGNONHOU, A/R Ouémé-Plateau