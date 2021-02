Absence de franche collaboration Galiou Soglo réfute les accusations du procureur

Dans le cadre de l’enquête ouverte sur l’affaire de tentative d’assassinat de l’ancien ministre Galiou Soglo, le procureur de la République près le tribunal de 1ere instance de deuxième classe d’Abomey-Calavi avait déploré l’absence de franche collaboration de l’intéressé. Dans un communiqué rendu public, mercredi 17 février 2021, la cellule de communication de Galiou a réagi.

Galiou Soglo a rappelé les démarches qu’il a menées en lien avec les officiers judiciaire depuis son agression par balle. ‹‹ Pour l’information complète et objective de l’opinion publique nationale et internationale, le candidat Galiou SOGLO rappelle que : – dès les premières heures de l’agression barbare dont il a été victime, soit dans la matinée du samedi 06 février 2021, le Commissaire central de Zinvié, qui a compétence territoriale sur le lieu de l’agression, a écouté Monsieur Galiou SOGLO sur procès-verbal dûment signé, ce en l’absence de ses avocats ;– le même jour, Monsieur Galiou SOGLO a reçu ensuite un appel téléphonique du Commissaire de la Brigade criminelle qui demandait la mise à disposition du véhicule criblé de balles à bord duquel il se trouvait au moment de l’agression ; séance tenante et de son lit d’hôpital, Monsieur Galiou SOGLO a donné des instructions idoines puis les équipes de la police scientifique et de la Brigade criminelle ont été conduites au lieu où était entreposé ledit véhicule puis elles ont procédé aux diverses constatations qu’elles ont jugées utiles ;– trois jours après, soit le 09 février 2021, le Commissaire de la Brigade criminelle, accompagné de deux de ses collaborateurs, s’est rendu au chevet de Monsieur Galiou SOGLO, ce en présence des avocats de ce dernier, pour l’interroger sur les circonstances de l’agression ; la réponse de Monsieur Galiou SOGLO a été la suivante : « j’ai déjà tout décrit à votre collègue, Commissaire de Zinvié, et sur ce point, je m’en tiens à mes déclarations qu’il a consignées au procès-verbal ; je ne suis pas en état de tenir une longue discussion avec vous en ce moment » ;– sur ces entrefaites, et à la demande de Monsieur Galiou SOGLO, ses avocats ont fait noter au procès-verbal de cette audition là qu’il était disposé à répondre par écrit aux autres questions éventuelles du Commissaire de la Brigade criminelle et a souhaité que ces questions lui soient transmises sur un support papier ; à ce jour, il attend toujours la réaction du Commissaire de la Brigade criminelle.››, a indiqué le communiqué.

M. M.