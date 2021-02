Invités sur l’émission ‘’90 mn pour convaincre’’ de la radio nationale ce dimanche 21 février 2021, Noël Chadaré de la Cosi-Bénin (Confédération des organisations syndicales indépendantes du Bénin) et Anselme…

Organisation des élections professionnelles au Bénin: Les syndicalistes décernent un satisfecit au gouvernement

Invités sur l’émission ‘’90 mn pour convaincre’’ de la radio nationale ce dimanche 21 février 2021, Noël Chadaré de la Cosi-Bénin (Confédération des organisations syndicales indépendantes du Bénin) et Anselme Amoussou de la Csa-Bénin (Centrale des syndicats autonomes du Bénin) ont apprécié le processus ayant conduit à l’organisation des dernières élections professionnelles. En dépit des insuffisances observées çà et là, ces syndicalistes ont décerné un satisfecit au gouvernement d’avoir organisé ces élections en un temps record.

« C’est une première expérience. C’est évident qu’il y ait des problèmes », a souligné Noël Chadaré de la Cosi-Bénin. Il a rappelé qu’au départ, les syndicalistes n’étaient pas d’accord en raison de certaines inquiétudes liées au mode de vote choisi. Par rapport à ces inquiétudes, ils ont voulu avoir l’assurance que tout le monde pourra voter. Mais les garanties qui leur avaient été données n’avaient pas été suffisantes car, des gens ne se sont pas retrouvés quand bien même ils se sont rendus sur la plateforme. A cela s’ajoutent quelques autres impondérables qu’il faudra selon lui, corriger dans l’avenir. « Mais dans l’ensemble, il faut reconnaître le mérite au gouvernement d’avoir réussi ces élections en un temps record », a félicité Noël Chadaré. Quand on fait tout cela en l’espace d’un ou deux mois, il faut « apprécier cela à sa juste valeur », a-t-il reconnu espérant que des enseignements soient tirés afin de mieux corriger les choses dans l’avenir.

Pour cela, il faudra selon Anselme Amoussou, rendre contraignante l’instruction qui va vers les employeurs pour qu’ils communiquent leurs listes. Pour lui, ces élections ne concernaient pas seulement les syndiqués. Dans la même perspective, il a souhaité dans le cadre de l’usage du vote électronique, de faire le paramétrage de la plateforme qui permet de faire de ces élections, une source d’informations aussi bien pour les travailleurs que pour l’administration du travail.

Selon Anselme Amoussou, l’on doit être en mesure de savoir le nombre de femmes travailleuses, ou jeunes qui ont voté. Ce qui peut permettre de rendre plus professionnelle l’action syndicale, aux organisations syndicale de savoir là où ils doivent travailler le mieux, et à la direction du travail de disposer d’un certains nombre d’informations qui peuvent être très bénéfiques pour une meilleure gestion du monde de travail.

Ces élections selon le secrétaire général de la Csa Bénin, n’ont pas pris en compte les travailleurs de l’économie informelle alors qu’ils sont au-delà de 80% de la force du travail au Bénin.

F. A. A.