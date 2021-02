Dépistage Covid-19 au Bénin: Qu’en est-il du nombre de TDR réalisés ?

Depuis l’apparition des premiers cas de Covid-19, le gouvernement béninois a opté pour deux types de tests pour le dépistage des cas suspects. Il s’agit des tests de diagnostic rapide (Tdr) et la Pcr. La fiabilité des résultats des TDR n’étant pas prouvée, l’Organisation mondiale de la santé (Oms) a officiellement déclaré ne pas reconnaître les cas positifs résultant des TDR. Si depuis août 2020, le nombre de TDR réalisés n’est plus renseigné sur le site officiel du gouvernement, il est difficile d’attester du retrait desdits tests au Bénin…

Quel est le nombre de tests de diagnostic rapide réalisés à ce jour au Bénin ? Bien malin qui pourra répondre à cette interrogation. Alors qu’on s’attendait au retrait des TDR dont les résultats ne sont pas reconnus par l’Oms, le scénario fut simplement tout autre. Après la déclaration de l’Oms en présence du ministre de la santé, Benjamin Hounkpatin le 19 mai 2020, le nombre de TDR réalisés à cette date est passé de 13 170 tests à 36 276 à la date du 13 août 2020. Et depuis, les statistiques concernant les TDR n’ont plus changé. Alors qu’à la date du 22 février 2021, le nombre de PCR réalisés est passé à 476511. Les Tests de diagnostic rapide seraient-ils finalement retirés? La question reste toute posée et mérite bien d’être posée au regard des statistiques rendues publiques par les autorités sanitaires. “Nous sommes dans la perspective d’un retrait des TDR. Bientôt, il n’y aura pratiquement plus de TDR sur le terrain. Avant, nous faisions les TDR et la PCR. Maintenant, nous voulons nous concentrer exclusivement sur les PCR”, avait également confié, au détour d’un entretien, l’autorité ministérielle. Le gouvernement béninois se plie-t-il enfin à la recommandation de l’Oms? De toute façon, la réalité semble tout autre sur le terrain. De sources concordantes, les tests de diagnostic rapide seraient toujours réalisés au Bénin pour le dépistage des cas Covid-19. Faut-il le rappeler, au cours de la conférence de presse conjointe du 19 mai 2020 avec le Représentant résident de l’Oms, le ministre Benjamin Hounkpatin avait estimé qu’ “au regard des résultats obtenus avec l’utilisation des tests de diagnostic rapide, le Bénin continue d’assurer la surveillance sérologique de sa population surtout au niveau des groupes cibles avec ces tests“. Si l’usage des TDR s’inscrit dans cette logique, il importe, tout de même au nom de la transparence, que le nombre de TDR réalisés soit également rendu public comme c’est déjà le cas avec la PCR. De même, de nouveaux TDR seraient désormais homologués par l’Oms quand bien même ceux-ci ne sauraient remplacer la PCR. S’agit-il de ces nouveaux TDR homologués par l’Oms ? Les TDR sont-ils toujours inclus dans le pack de tests de dépistage pour les voyageurs au départ et à l’arrivée à Cotonou ? A quoi a donc servi le test jusqu’ici? Voulait-on juste épuiser le stock? Pourquoi et comment a-t-on opté pour les TDR au Bénin ? Autant de préoccupations auxquelles les autorités sanitaires devront répondre pour éclairer l’opinion publique. Notons que la PCR (“polymerase chain reaction”) ou “virologique” est un test consistant à la recherche du matériel génétique c’est-à-dire de l’ARN du virus sur un prélèvement naso et/ou oropharyngé (gorge, nez, nasopharynx) dont le délai de manipulation pour l’obtention du résultat varie entre 3 à 6 heures pour les tests réalisés au Bénin. Contrairement au Test de Diagnostic Rapide (TDR) consistant en une recherche dans le sang des anticorps attestant d’un contact avec le virus avec un résultat obtenu au bout de 10 à 15 minutes. Ainsi, plus de 200 cas positifs avaient été invalidés par l’organe mondial officiel en charge des questions sanitaires. Notons qu’à la date du 19 février 2021, le Bénin enregistre 70 décès (5 nouveaux décès en 72h) sur 5434 cas confirmés et 1116 cas actifs.

A.B