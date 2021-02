Lutte contre le trafic de stupéfiants :4 individus dont 2 femmes arrêtés

Les agents de police du commissariat du 1er arrondissement de Cotonou ont arrêté quatre individus, samedi 20 février 2021, lors d’une opération dans un hôtel à Avotrou.

Deux hommes et deux femmes ont été interpellés au cours de l’opération menée à Avotrou. La fouille de leur chambre d’hôtel a permis de retrouver une importante quantité de chanvre indien, une (01) seringue, des allumeurs et des téléphones portables d’origine douteuse. Poursuivis pour ‹‹ détention et usage de produits psychotropes ››, les quatre (04) individus seront présentés au procureur.

M. M.