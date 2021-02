Un émissaire de Ouattara au cabinet du président Patrice Talon

François Albert AMICHIA, Ministre ivoirien de la ville était, mardi 23 février 2021, au cabinet du président de la République Patrice Talon. L’émissaire de Alassane OUATTARA Président de la République de Côte d’Ivoire est porteur d’un message.

« Je suis porteur d’un message de Son Excellence, le Président Alassane OUATTARA, à son frère et ami, le Président Patrice TALON, Président de la République du Bénin. L’actualité sportive du moment, tout le monde la connaît ; c’est la prochaine élection du Président de la Confédération Africaine de Football (CAF). L’Afrique de l’Ouest espère conquérir la présidence de cette grande Institution du football africain et espère aller de manière unie. Nous connaissons tous la passion du Président Patrice TALON pour le football, sa connaissance du milieu du football africain. Son aîné, le Président Alassane OUATTARA nous a dépêché auprès de lui pour recueillir ses conseils et recommandations afin que l’Afrique de l’Ouest parte solidaire et unie à cette élection », a déclaré le Ministre ivoirien François Albert AMICHIA à l’issue de l’audience avec le Chef de l’État. Il a dit être surpris par la riche connaissances du Chef de l’État béninois sur les sujets sportifs. A l’en croire, Patrice Talon a fait des recommandations pour que l’Afrique de l’ouest remporte le 12 mars prochain, date de l’élection du prochain Président de la Confédération Africaine de Football (CAF). La Côte d’Ivoire est candidate à cette élection en la personne de l’Ambassadeur Jacques ANOUMA.

M. M.